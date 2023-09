¿Quieres saber qué te depara el horóscopo de hoy? Hoy podrás saber lo que los astros tienen preparado para ti este sábado 30 de septiembre de 2023. No te olvides que el horóscopo es solo una guía y cada persona es responsable de lo que hagan en sus propias decisiones. ¡Que tengas un día lleno de energía positiva! Descubre que tienen reservado para ti en este día, tanto en el amor, el trabajo, el dinero y la salud.

ARIES

Si quieres hacer algún cambio en tu vida, aprovecha el momento porque estás muy mágico y la suerte camina a tu lado, ayudándote a tomar las riendas de tu vida. Tu magnetismo y esa habilidad tuya para observar todo desde un ángulo muy distinto al resto de la gente te hará muy atrayente. La Luna en su fase creciente te ayuda a recuperarte si has sufrido algún bache en tu salud.

TAURO

La Luna en su fase creciente te conduce al éxito… Es el momento de enfrentarte a nuevos desafíos o asuntos que tengan que ver con tu pasado para resolverlos y centrarte en el presente. Tu actitud cálida y receptiva propiciará las relaciones, lo que te permitirá conocer gente nueva y puedes vivir experiencias a las que sacarás mucho provecho.

GÉMINIS

Tu relación no está pasando por su mejor momento y puede que notes que todos tus esfuerzos son inútiles. Todo lo contrario que en el trabajo donde tu entorno laboral te valorará más que nunca. Si tomas más comida basura de la que estás acostumbrado terminarás encontrándote mal. Vigila tu alimentación. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad. Quien no arriesga no gana.

CÁNCER

Si estás en soledad, una sorpresa puede estar a la vuelta de la esquina. Mientras que si estás en pareja, tendréis un gran fin de semana. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Tiendes a sugestionarte más de la cuenta, pero la realidad es que te encuentras en buena forma física. Disfruta.

LEO

Es un buen momento para hacer algo novedoso que te aparte de la monotonía y ponga una nota de color en tu vida. La Luna en su fase creciente favorece tu trabajo y tu dinero y puede resurgir la posibilidad de retomar un proyecto que te reporte beneficios económicos. En tu vida afectiva, los detalles y las pequeñas atenciones van a ser para ti más importantes que nunca.

VIRGO

La Luna en su fase creciente favorece todo lo relacionado con la comunicación y los viajes. Es un buen momento para aclarar malentendidos y para conectar con gente que puede resultar muy positiva para ti. Algunas emociones que creías ya superadas pueden volver para que las resuelvas definitivamente. Los asuntos económicos funcionarán bien si mantienes los pies en el suelo.

LIBRA

Las energías negativas acaban restando energía. No malgastes tu tiempo si no te ves preparado para enfrentamientos. Intenta ser más reflexivo antes de hablar y escucha las críticas como una mejora. Últimamente notas algunos problemas intestinales. Vigila lo que comes para identificar el problema si ves que persiste.

ESCORPIO

Un encuentro inesperado hará que tus planes se tambaleen durante los próximos meses. No permitas que nadie te pise y demuestra por qué tu trabajo es correcto. No realizas suficiente deporte y eso hace que te notes con poca energía y resistencia. Deberías visitar más el gimnasio. Toca apretarse el cinturón durante un tiempo, por el momento no aparecen nuevos ingresos en tu camino.

SAGITARIO

Puede que las circunstancias que te rodean no te permitan sentirte seguro ni económicamente estable, pero la Luna en su fase creciente enfrente de tu signo armoniza tu vida y te protege para que tus acciones vayan bien encaminadas y tengas claro que contigo nada es imposible. Los amigos, que tan importantes son para ti, pueden ser fuente de tensiones. Quita hierro a las cosas.

CAPRICORNIO

Tu relación dará un paso más allá y notarás los pilares más fuertes que nunca. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brinda el trabajo y aprenderás nuevas habilidades muy útiles. Intenta hacer más deporte para sentirte mejor y notarás cómo mejoran tus dolores de espalda. Esta semana recibirás un dinero imprevisto que podrás íntegro. No lo malgastes.

ACUARIO

La soltería hará que te plantees el rumbo de tu vida y que quieras aprovechar para cambiar de aires un tiempo. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo. La ansiedad puede afectarte más de la cuenta. Debes desconectar en la medida de lo posible para que los nervios no te afecten al apetito.

PISCIS

La energía astral que recibes es favorable, pero tú puede que te sientas agitado y con muchos altibajos. Necesitas ser más flexible porque tu nivel de autoexigencia es tan alto que nada te resulta suficiente. La Luna en su fase creciente te anima a reflexionar y a enfrentarte a tus miedos.





