¡No te quedes con la duda! Revisa cómo será tu futuro del viernes 16 de junio según el mundo de la astrología que siempre trae sorpresas. Conoce qué pasará contigo en el amor, el dinero, el trabajo y la salud según el horóscopo cuanto antes. La vida es inoportuna con todo el mundo, no importa de qué signo del zodiaco seas, uno nunca sabe lo que el futuro ‘marcado’ para nosotros. Recuerda que las predicciones están colocadas desde Aries hasta Piscis y encontrarás diversos augurios que dirán como podría ser tu día.

ARIES

Hoy tendrás un aspecto negativo de Saturno que hará que hoy no te encuentres demasiado estable desde el punto de vista sentimental, incluso los asuntos laborales quizás tampoco te vayan con la normalidad o brillantez que tú desearías. En definitiva, tu día podrías sentirte algo incómodo pero tranquila-o, porque en realidad todo irá mejor de lo que crees.

TAURO

¡Estas de suerte! Hoy será un día de recoger el fruto de lo que has sembrado en días anteriores, incluso de tener algún golpe de fortuna con el que no planeabas. Júpiter lleva ya unas semanas rondando por Tauro y poco a poco te irá comunicando esa gran suerte que el planeta lleva siempre consigo. Hoy te espera algo bueno y deseado desde hace mucho tiempo.

GÉMINIS

Ten paciencia. Saturno no se encuentra en armonía en el día de hoy y eso puede hacer que las cosas no salgan como tú habías tenido en mente, que una especie de mala suerte te desbarate todo lo que estás haciendo y al final el éxito se lo lleve otro, o te lo lleves tú, pero con mucha menor brillantez de lo que te hubieras merecido. Pronto todo mejorará.

CÁNCER

Un aspecto negativo de Saturno hará que hoy te muestres más introvertido o alejado de lo que ya de por sí eres, hasta incluso podrías tener un carácter más seco o cortante atrayéndote malos entendidos con tus amigos, o incluso enemigos, cuando no tendría por qué ser así. Aunque no te apetezca mucho deberás esforzarte por superarlo, porque ahora más que nunca necesitas estar tranquila-o.

LEO

Hoy será uno de esos día de grandes cambios, malo o conflictivo para muchos pero también altamente positivo para otros, y te estás entre los segundo, así que paciencia que llegará. Te espera una experiencia muy agradable en tu trabajo, y al mismo tiempo de brillo o éxito. Pero también tu vida sentimental te podría dar, paralelamente, una inesperada sorpresa que sea muy buena.

VIRGO

Grandes esfuerzos y sacrificios que van a ser premiados, incluso con un éxito que tú no te lo imaginabas. Y eso no es todo porque también podrías encontrarte con felicitaciones o reconocimientos que no estaban previstas. Hoy será para ti un día de importantes novedades que van a ser para bien. El destino está interviniendo a tu favor.

LIBRA

Esfuérzate al máximo por tus sueños y deseos personales, de hecho hoy intentarás hacer la tarea que tendrías que haber hecho a lo largo de muchos días. De repente te entrará una enorme prisa y te darás cuenta de todo lo que podrías haber realizado, pero que, sin embargo, no has hecho y te desmotivará un poco. Pero no te agobies por lo que ya no puedes conseguir.

ESCORPIO

Hoy Saturno se hallará algo más fuerte y también conflictivo, para los demás no es algo bueno, pero para ti sí que lo será, ya que te ayudará a sacar tu lado más luchador e implacable, a ignorar tus necesidades y comodidades y atender solo a lo que tienes que hacer, porque ya es hora que te pongas las pilas. Esfuerzos que al final van a ser coronados con gran éxito.

SAGITARIO

Como amigo tú eres único y mejor que nadie, lo das todo con el mayor amor y generosidad, por eso no debe extrañarte que también tus amigos hagan lo mismo contigo, y precisamente hoy te van a dar una gran sorpresa haciéndote un gran bien o salvándote de una situación muy difícil en tu lugar de trabajo. La suerte llegará por tus amistades.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con intentar tomar atajos en tu trabajo o, simplemente, ir por caminos no demasiado correctos porque no te va a salir bien y te puede perjudicar bastante tu rutina. Hoy Saturno, que es precisamente tu planeta regente, se hallará disonante y es muy mal día para tratar de tentar a la suerte, siempre se deja algún cabo suelto.

ACUARIO

No siempre los problemas se solucionan mediante un chispazo de suerte, lo cierto es que en la gran mayoría de ocasiones hay que luchar y enfrentarse con situaciones muy complicadas. Y esto es, precisamente, lo que te va a pasar hoy, pero al final tu esfuerzo va a ser premiado y lograrás sacar adelante algo que parecía casi imposible, ¡Lo lograrás!

PISCIS

Ten cuidado con las grandes desilusiones, ya sea en el amor, la amistad o simplemente en personas a las que quieres, confías en ellas y te niegas a ver su lado menos bueno. Tu corazón es noble y siempre lleno de bondad, pero el de muchos de los que te rodean no tiene nada que ver. Hoy te vas a llevar una duras decepciones, pero no dejes que eso cambie tu esencia.