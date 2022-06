En la siguiente nota, podrás enterarte de cómo te irá en el amor, dinero, salud y hasta qué decisión tomar en el trabajo según tu signo del zodiaco. Los astros podrían darte la mano y alinearse a tu favor como nunca antes lo hicieron, por lo que te pedimos leer con atención los siguientes párrafos. ¿Te animas a descubrir qué pasar contigo? Vamos con la información. Conoce mediante tu horóscopo qué te depara el destino este viernes 24 de junio.

Cabe destacar que se conoce como ‘astrología’ al estudio de la posición y los movimientos de los astros y sus influencias en las personas. Asimismo, la palabra proviene del griego ἀστρολογία (astrología), que significa un estudio o ciencia que trata de los astros.

ARIES

Cuida tu carácter. No dejes que la cólera se apodere de ti o, de lo contrario, hoy te puede jugar una mala pasada. No será fácil, pero necesitas aprender a controlar tus impulsos, ya que en tu interior eres una persona noble. Una vez que logres ese objetivo verás cómo mejoran muchas cosas en tu vida.

TAURO

Hoy te llevarás una sorpresa que no será muy grata, porque significará que deberás realizar cambios importantes en tu vida, los cuales no te gustan sin aviso. Debes aprender a adaptarte y quitarte la obsesión de seguir siempre un camino.

GÉMINIS

Debes saber que te espera un día difícil o agotador, de mucho trabajo o mucha incomodidad, aunque no necesariamente malo. Intenta verle el lado positivo y lo que ganarás entregando todo de ti. A veces es necesario dar un poco más de nosotros mismos, para luego ver la recompensa.

CÁNCER

Urano se unirá a la Luna y como resultado te espera un día más cambiante o inestable de lo habitual. Estarás más sensible y te mostrarás más combativo o audaz de lo que tienes por costumbre. Pero debes tener cuidado con conflictos inesperados.

LEO

Vendrá a tu mente una idea muy creativa. Lánzate a exponerla, aunque te envidien o hablen de ti a tus espaldas, porque sabes que en el fondo no se atreven competir contigo. Estás en un buen momento y ahora debes ir a por tus objetivos tanto laborales y económicos.

VIRGO

Es posible que hoy te lleves una desilusión de una persona que considerabas muy cercana. Es difícil, pero intenta actuar objetivamente. Date el tiempo para pensar en frío y tomar una decisión, ya sea perdonar y avanzar, o enfrentar.

LIBRA

Te ocurrirán muchas cosas positivas para asuntos laborales y mundanos.Algunos darán a entender que se trata de pura suerte, pero no debes creer en eso, ya que muy bien sabes que tu esfuerzo te ha llevado a dónde estás. No dejes que nadie te haga creer lo contrario.

ESCORPIO

Sueles ser dominado por tus impulsos, aunque siempre te esfuerces porque los demás no lo vean, pero cuando las cosas no salen como quieres, entonces puede desarrollarse una gran tormenta en tu interior. Aprende a determinar cuándo es necesario actuar y cuando es justo dar un paso al costado y agachar la cabeza.

SAGITARIO

Estás pasando por un buen momento, tanto en lo profesional como en tus relaciones personales. Aprovecha todo lo que puedas este día y no tengas miedo de tomar iniciativas o de hacer algún movimiento intuitivo y audaz.

CAPRICORNIO

Por mucho que te esfuerzas y das de ti, sientes que el resto no nota tu sacrificio y eso te impide confiar en ti mismo. Pero no te das cuenta de que muchas veces eres tú mismo quien se obstina en ir por los caminos más difíciles. Aprende que la opinión de los demás no define tu vida ni lo que haces.

ACUARIO

Tus emociones suelen ser drásticas: pasas fácilmente del mayor entusiasmo al enojo. Intenta generar un cambio, pero si te es imposible, simplemente convérsalo. Si explicas lo que te sucede a otros mejorará tu actitud y la de ellos.

PISCIS

Una noticia te tomará de sorpresa y será muy positiva. Cambiarán algunas cosas en tu vida para bien u obtengas un éxito en el amor que nunca imaginaste. Lo cierto es que hoy te espera un día muy feliz en el que podrás ver que a veces los sueños sí se cumplen.