No puedo ocultar mi asombro. Este test visual me ha dejado atónito. Y es que no pensé que fuera capaz de exponer cómo soy en un abrir y cerrar de ojos. La prueba es genial. Nada más consiste en elegir una de las llamas que están en la imagen de abajo. Hacer eso bastará para que descubras qué tipo de persona eres, así que aprovecha. Oportunidades como esta no se presentan todos los días. Olvídate de tus responsabilidades por un momento y comienza el viaje de autodescubrimiento que tanto necesitas. Si me preguntas cuál escoger, te recalco que lo ideal es que selecciones la que más te guste por la razón o los motivos que solo tú sabrás. ¡Vamos! ¡Es ahora!

Imagen del test visual

¿Cuántas llamas hay en la imagen del test visual? Pues seis. Míralas bien para que sepas con cuál te quedarás al final. Ojo que está prohibido cambiar la respuesta. Los resultados de la prueba te dejarán boquiabierto(a), pero ten en cuenta lo siguiente: no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra muchas llamas. Escoge una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Llama 1:

Si escogiste esta llama, eres una persona a la que no le interesa la opinión de los demás. Sabes brillar por tu propia cuenta. Varios te admiran por eso, pero también están los que se alejan de ti debido a ello.

Llama 2:

Si elegiste esta llama, eres una persona creativa y muy curiosa. Te encantan las aventuras. Contagias tu entusiasmo.

Llama 3:

Si escogiste esta llama, siempre te pones del lado de los más débiles. Eres una persona humanista e idealista. Te asocias con causas que consideras correctas.

Llama 4:

Si elegiste esta llama, te encanta dar y recibir amor. Eres una persona apasionada.

Llama 5:

Si escogiste esta llama, eres una persona introspectiva, creativa y muy inteligente.

Llama 6:

Si elegiste esta llama, eres una persona que busca el equilibrio. Casi siempre tienes todo bajo tu control.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.