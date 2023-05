¿Quieres saber qué es lo que tiene preparado el destino para ti? Has llegado al lugar correcto. Esta vez te presentaremos todas las predicciones de los signos del zodíaco, que van desde Aries (signo de fuego) hasta Piscis (signo de agua), donde podrás tener una idea de cómo te irá durante el día. Recuerda que hay Luna de las Flores (Eclipse Lunar) este viernes 5 de mayo y esto puede afectar de manera importante a algunos signos. Mira aquí el horóscopo.

ARIES

Tendrás una gran capacidad para poder relacionarte con los demás y tu imaginación estará en su punto máximo para poder resolver cualquier problema que se te presenta. Recuerda mantenerte tranquilo y relajado, especialmente si tienes pareja, con quien puedes tener algunos problemas por tus cambios de humor.

TAURO

Puede que sientas que estés de mal humor y esto lo transmitirás a quienes te rodean. El mejor consejo para este viernes, Tauro, es que puedas darte un espacio para ti mismo, necesitas relajarte y divertirte. Si tienes pareja, mantén tu distancia, porque puede que te saque de quicio bastante rápido.

GÉMINIS

Sientes que te ha ido mal en el amor en el último tiempo y llegas a pensar que el problema son los demás, pero no es así. Puede que no te estés fijando en la persona adecuada y la correcta es muy cercana a ti. En lo laboral y económico, todo irá cuesta arriba a partir de este momento.

CÁNCER

Hoy no es un gran día para relacionarte con los demás. Eres de los signos más afectados por la Luna de las Flores de este 5 de mayo, te sentirás irritado y con muy poca paciencia. En el plano de pareja, escucha con mayor atención a lo que te dice esta persona especial, porque se siente descuidada.

LEO

Medita bien todas las decisiones importantes que vayas a tomar este fin de semana, sé prudente y actúa con cautela. Se avecinan viajes no tan agradables par ti en el plano laboral, pero te seguirá yendo bastante bien desde el punto de vista económico. Recuerda no ser agresivo con los demás.

VIRGO

Necesitas trabajar mucho más en cuanto a tu amabilidad con los demás y empatía. No seas impaciente con los retos personales que te has trazado, especialmente los laborales, donde tendrás resultados pero no a corto plazo. Evita las discusiones familiares que eso te genera una gran carga mental.

LIBRA

No has pasado mucho tiempo con tus amistades últimamente y eso te ha jugado una mala pasada, pues te has sentido nostálgico en los últimos días. Intenta retomar esas salidas que te llenan de vida. En todo lo demás, te espera un gran día, Libra.

ESCORPIO

Serás el signo del zodíaco que esté con el estado de ánimo más cambiante de todos. Mantén la calma durante el día y céntrate en tus temas económicos, donde puede que debas realizar algún gasto económico importante. Recuerda que también es bueno desahogarse con alguien en caso sea necesario.

SAGITARIO

De los 12 signos del zodíaco, eres al que le irá de maravilla en el trabajo, Sagitario. Lograrás concretar un plan que tenías desde hace mucho tiempo y tu economía se verá beneficiada por completo. En el amor, puede que conozcas a alguien que te cambie y rompa esquemas.

CAPRICORNIO

Si sientes un malestar interno por actitudes que no te han gustado de los demás, es el momento adecuado para dejar eso de lado. No seas exigente, tampoco, contigo mismo. Lo mejor para ti este fin de semana será salir a relajarte y hacer algo diferente a la rutina diaria.

ACUARIO

Sufrirás una desilusión luego de no conseguir algo que tanto habías anhelado. Pero tranquilo, esto abrirá un abanico de nuevas opciones para crecer en el plano personal y laboral. Apóyate en tu familia, que serán tu mejor soporte para estos problemas.

PISCIS

En el terreno laboral, mantendrás cierta agresividad con tus compañero-as de trabajo, quizá debido a lo anterior. Necesitas relajarte un poco, además, tu intuición será muy acertada: déjate guiar por ella