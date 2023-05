Marco Antonio Regil es un conocido conductor de televisión mexicana que ha causado gran curiosidad luego de confesar que le atrae cierto tipo de personas. Durante una entrevista con Pati Chapoy, la celebridad se definió como sapiosexual y aquí te explicamos qué significa.

El domingo 23 de abril, el presentador de 53 años se presentó en el programa de Chapoy y dio muchos detalles acerca de su vida privada. Además de contar sobre la relación con su madre, también habló sobre las parejas románticas que ha tenido y cómo ha estado felizmente soltero hace más de una década.

Fue entonces cuando el primo de Bárbara de Regil comentó que se encontraba sin novia, pues era difícil que una mujer lo conquiste, ya que se identifica como sapiosexual.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo. Mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente”, dijo frente a cámaras.

Marco Antonio Regil empezó su carrera como locutor en una radio de Tijuana cuando tenía solo 15 años (Foto: Marco Antonio Regil / Instagram)

LO QUE SIGNIFICA SER SAPIOSEXUAL

Sapiosexual es un término moderno que se utiliza para describir a las personas que se sienten atraídas por la inteligencia de los demás.

Aunque la palabra no ha sido incluida en el diccionario de la Real Academia Española, el organismo de la lengua lo define como un “neologismo reciente acuñado para referirse a quienes se sienten sexualmente atraídos por personas que estimulan su intelecto”.

Así también lo indicó Marco Antonio Regil, quien dio la explicación etimológica de la palabra y también explicó que no solo aplica a sus parejas románticas, sino también a sus amigos.

“Existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual. Sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consciente. Me gustan las mujeres conscientes, los amigos conscientes, compartir con gente consciente”, confesó el también conductor de su propio podcast.

LAS NOVIAS DE MARCO ANTONIO REGIL

Aunque ahora se encuentra cómodo en su soltería y en ser más selectivo con sus parejas, Marco Antonio Regil confesó que, durante su juventud, “no sabía estar solo”. Después de más de 30 años de carrera, ha tenido romances con múltiples celebridades.

Algunas de las actrices y famosas que han salido o sido novias del conductor incluyen a personalidades como Adamari López, Silvia Salgado y Laura Elizondo.