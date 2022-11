Sin importar el signo del zodiaco que seas, conoce cómo te irá en el amor, trabajo, dinero y salud y nada te tome por sorpresa. Si deseas conocer lo que el mundo te tiene preparado ti del lunes 14 al domingo 20 de noviembre, este horóscopo semanal indicado para ti. Tú puedes tener el control de tu futuro, pero primero debes conocer todo lo que te deparará el destino. Presta atención. Te sorprenderá saber lo que los astros te tienen preparado para estos siete días.

ARIES

Esta semana será muy cambiante para ti, querido Aries. La vida siempre te pondrá retos, así que deberás estar preparado para afrontarlos con resiliencia. En el amor, recuerda siempre ser sincero y auténtico, estás cerca de conquistar a esa persona que acabas de conocer y tanto te ha encantado. Lo más importante: ahorra.

TAURO

Vive la vida con tranquilidad, sin hacerte problemas. Ten cuidado solo con una cosa para esta semana: no dejes que la opinión de los demás altere tu estado de ánimo, pues el control solo lo tienes tú. En el ámbito amoroso, ten cuidado, pues esa persona que tanto quieres te estaría jugando sucio.

GÉMINIS

Esta semana podría tener un efecto extraordinario para ti. Géminis, con una gran sonrisa en tu cara y un corazón festivo, vas a estar preparado para afrontar cualquier situación que se te presente. Lo que habitualmente te pone triste o malhumorado no te afectará. Tendrás mucha sabiduría y dedicarás tiempo a enriquecer tus conocimientos. A veces, sientes la necesidad irresistible de compartir tus descubrimientos y tus entusiasmos.

CÁNCER

Esta semana tendrás una energía nueva y revitalizante, la cual te brindará una confianza excepcional en tus relaciones sentimentales. Cáncer, todo te resultará fácil y te parecerá posible, porque darás prueba de un gran control de ti mismo y sabrás aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Cuanto más intentas razonar y racionalizar los problemas que tienes, será más difícil que encuentres soluciones concretar. Deberás dejar de lado tu faceta cartesiana y tener en cuenta tus emociones.

LEO

En esta semana quizás te animes a dar el gran paso. Si hay cierta persona que te gusta desde hace mucho tiempo y que has notado que no es insensible a tu presencia, no existen motivos por el que tengas que echarte atrás. Podría ser que termines preguntándote si no eres demasiado tímido. Así que, Leo, deberás invitarla a salir y pasar con ella una estupenda velada romántica. Ahora es el momento de recordarles a los que te importan cuánto significan para ti.

VIRGO

Esta semana podría preguntarte si las cosas no se están moviendo lo suficientemente rápido. Es muy probable que la fase de espera por la que estás atravesando te está agobiando mucho. No hay nada que puedas hacer para acelerar el proceso, por lo que tendrás que intentar controlar mejorar tus emociones. Virgo, podrían surgir algunos elementos inesperados y, por este motivo, se te solicitará tu capacidad para reaccionar e improvisar. De este modo, sabrás integrar nuevos datos a tu pensamiento y componer con tus conocimientos una respuesta adecuada.

LIBRA

Esta será una semana muy hermosa, en la que estarás lleno de una energía extraordinaria. Sin ninguna duda, te permitirá ser más eficiente en todo lo que hagas y poner tus papeles en orden. Libras, estás hecho para llevar cualquier misión a buen término y, por una vez, podrás incluso terminar tu trabajo. Si vives en pareja, estos días se van a situar bajo el signo del amor y la comprensión. Deberías prepararte para un cambio. Probablemente has llegado a un punto de no retorno.

ESCORPIO

La calma a la hora de tomar decisiones. Día muy intuitivo, quizás del mes, para estos nativos psíquicos que hoy deberán poner toda su intuición para dilucidar la verdad en el plano afectivo. No apresurarse con un gasto innecesario. Tu pareja va a estar de un humor alegre y chispeante. Por eso, deberías intentar salir de la rutina y proponerle actividades divertidas.

SAGITARIO

Deberías aprender a enfrentarte a la realidad y a dejar de confundir las cosas realmente importantes. Esta semana tu mente podría estar un poco confundida, así que deberás tener cuidado de no mezclar las cosas. Sagitario, tendrás que tener mucho cuidado y no proyectar tus deseos sobre lo que te sucede a ti y a las personas de tu entorno. De lo contrario, es probable que te lleves algunas decepciones un poco desagradables.

CAPRICORNIO

No le extrañaría a nadie que esta semana decidas apuntarte a alguna formación inesperada y probablemente muy alejada de tu actividad habitual. En definitiva, Capricornio, tiene muchas ganas de embarcarte en algo diferente y desconocido. También sentirás que caminas sobre brasas. La verdad es que no es algo especialmente agradable, pero la única solución será que te sostengas con buen pie y mantener un control absoluto de tus sentimientos.

ACUARIO

Esta semana tendrás que tomarte el tiempo libre necesario para sonreír y conversar con tantas personas como te sea posible. Todas ellas se sentirán atraídas por tu actitud amistosa y disfrutarás pasando el tiempo con ellas. Tienes instinto, pero a menudo no confías ciegamente en él. Quizá en este preciso momento podría tener que tomar una decisión muy improvisada.

PISCIS

Estás a punto de abrir una nueva etapa en ese recorrido de afirmación personas que has emprendido desde hace algún tiempo. En esta semana, no podrás afectar a tus relaciones familiares y, en especial a las que mantienes con quienes representar la figura de los padres o de las personas mayores. Piscis, tendrás la oportunidad de tomarte algunas libertades, pero no esperes estar muy cómodo en los momentos de confrontación. Deja volar tu imaginación y expresa tus ideas más locas.