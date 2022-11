¿Sabías qué, según tu signo del zodíaco, podrías verte beneficiado con el acomodo de los astros durante estos días? El horóscopo es válido desde el lunes 28 de noviembre al 4 de diciembre. Sea del signo Géminis, Virgo, Sagitario u otro, lo cierto es que el amor, el dinero, la salud y el trabajo podrían darte una gran sorpresa. Tu momento es ahora. ¿Estás listo? Presta atención a los siguientes párrafos para conocer qué te depara el futuro esta semana.

Aries

Muchas veces hacemos cosas que, sin darnos cuenta, lastiman a los demás, así que, pon mucha atención en lo que dices o haces para que no terminar afectando a un ser querido sin querer hacerlo.

De igual manera debes mejorar tu empeño en las labores de la casa, siempre es importante ayudar independientemente del trabajo que se realice fuera del hogar. Es un buen momento para empezar.

Tauro

Hay que mejorar algunos hábitos. Nunca es tarde para mejorar y cambiar esas cosas que nos traen problemas, por muy sencillas que sean, pero que nos cuestan trabajo dejar atrás.

En el trabajo debes seguir esforzándote, no basta con cumplir con lo encomendado, hay que dar un extra. Las cuestiones de dinero no andan del todo bien, pero ya vendrán mejores tiempos, así que no te desesperes.

Géminis

Vienen proyectos fundamentales en tu vida. Muy pronto recibirás una propuesta de trabajo que difícilmente podrás rechazar, pues te ayudará a mejorar en todos los aspectos.

Tu capacidad para afrontar los retos es impresionante, así que no te costará trabajo aceptar la nueva encomienda. En el amor, tu pareja te ama y respeta, así que dedícate a disfrutar este momento de madurez y estabilidad.

Cáncer

Ya deja en el pasado eso que te viene atormentando, despréndete de esas malas vibras y sigue hacia delante. Eres una persona de excelentes sentimientos, muy positiva y a la que le tiene que ir bien porque hace el bien.

De otro lado, en el hogar las cosas marchan de maravilla, tienes gente a tu alrededor que te ama incondicionalmente y ese amor debe ser tu motor para encarar tus proyectos y la vida.

Leo

Las cosas no han sido fáciles en estos últimos días, así que trata de aprovechar la experiencia, buena y mala, para no volver a cometer los mismos errores. Necesitas unos días de descanso, así que cuando puedas relájate.

Es importante que disfrutes de tu soledad, que también te vendría bien por unos momentos para que pienses mejor las cosas. En el trabajo se han presentado algunas complicaciones, no te confíes de la gente.

Virgo

Muchas veces tienes que gastar para divertirte con tu pareja, pero otras veces no, así que mejor echa a volar tu imaginación para sorprender a tu ser amado. Puedes empezar por una tarde romántica o de diversión.

El trabajo muchas veces te deja poco tiempo para ti, para que compartas con los demás, pero debes hacerte un espacio para lograrlo, no todo es laborar en la vida, alimentemos otros espacios personales.

Libra

Estos días calurosos no te vienen muy bien que digamos, así que cuida mucho tu salud. Si tienes que salir, recuerda llevar tu bloqueador solar o paraguas, no está de más extremar precauciones.

En cuestiones de dinero las cosas van por buen camino. De hecho, en los próximos días podrías recibir un pago que tienes pendiente o un aumento de sueldo, así que prepárate.

Escorpión

Las buenas noticias comienzan a llegar tanto en el aspecto laboral como en el personal. Las cuestiones de salud van mejorando muchísimo. Has dejado atrás los problemas, pero no puedes bajar la guardia.

Tu número de la suerte para esta semana es el 10, así como el color azul. En el amor, las cosas han dado un giro muy gratificante, así que has lo que te corresponde para que las cosas marchen de la mejor manera.

Sagitario

Muy pronto estarás de cumpleaños y esa energía te tendrá de buen humor por muchos días. La alegría que irradias contagiará a la gente que se encuentra a tu alrededor. Aprovecha este momento tan especial.

Tienes todo a favor para que las cosas salgan como las planeas. Eso sí, debes tratar de ser una persona más ordenada con sus cosas, más limpia y con iniciativa. Lánzate a la aventura y conquista todo a tu paso.

Capricornio

Si quieres cuidar tu salud o mejorarla, deberás cambiar algunos malos hábitos como el dejar de tomar refresco, hacer a un lado los dulces o hasta el pan que tanto te gusta. Recuerda que todo es por tu bien

Todo lo anterior acompañado de un poco de ejercicio. Es un buen momento para leer o encontrar alguna actividad que distraiga tu mente de lo cotidiano, eso también beneficiará tu salud.

Acuario

Si hay algunas cosas que no te gustan de tu pareja, dile. Recuerda que hablando se entiende la gente y así podrán estar mejor. Si te guardas esos detalles, no le darás oportunidad de cambiarlas.

Tienes un buen sentido del humor y eso le gusta a la gente de ti, además de tu forma de ser tan liviana y decidida a tender la mano. Solamente ten cuidado con aquellos que buscan abusar de tu confianza.

Piscis

Es importante trabajar en el amor propio. Recuerda que si tú no estás bien contigo mismo, tampoco podrás estar al cien para los demás, sobre todo, en estos momentos importantes en los que la familia necesita de ti.

Últimamente, te has sentido atraído por una persona, misma que te ha provocado el sentir mariposas en el estómago. Vete con calma, las cosas pueden salir de maravilla, pero no te apresures.

¿Qué es la astrología?

Se conoce como ‘astrología’ al estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencias en las personas y los acontecimientos del mundo. En esta misma línea, se sabe que la palabra proviene del griego ἀστρολογία (astrología), que significa un estudio o ciencia que trata de los astros.

La astrología, además, se basa en una serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse todos los acontecimientos terrenos, ya que estos están vinculados de alguna o otra forma con nuestra realidad.