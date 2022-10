Tu signo del zodiaco y los astros podrían sorprenderte con las predicciones de amor, salud, dinero y trabajo del tarot. El horóscopo semanal que te compartimos en esta nota, revelará lo que te depara el futuro desde el lunes 10 al domingo 16 de octubre. ¡Toma nota! Esta es la oportunidad de saber qué te depara el destino en estos días. No te lo pierdas y presta atención a todos los detalles.

ARIES

Los astros se alinearon para darte la libertad y confianza para que por fin digas que no a esos planes que realmente no te apetecen hacer. Está bien decir que ‘no’ algunas veces y ser firme en tu decisión, ya que si no lo haces la única perjudicada/o aquí eres tú, ya que ni te lo pasas bien. Nadie te va a quitar el puesto de la más fiestera/o porque un fin de semana te quedes en casa, tenlo en cuenta.

TAURO

No te obsesiones mucho con los inicios yu déjate llevar, no lo pienses mucho. En el ámbito laboral, sigue con ese proyecto, está bien empezar planeando cómo hacerlo y de dónde vas a sacar la inversión monetaria. En lo romántico, te recomendamos hacer lo mismo. Sal con amigos y no te esfuerces buscando algo serio, ya que llegará solo. Si te invitan a una salida casual sería ideal aceptarla para que te despejes un poco.

GÉMINIS

Ese ‘amigovio/a’ o ‘saliente’ que tienes y que no lleva a ningún sitio se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque tú no lo estás pasando bien. Amiga/o, date cuenta. Estás volviendo a priorizar el bienestar de los demás al tuyo propio. Y eso no es para nada bueno. Al principio te costará, pero pide ayuda a tus amigas para que te echen un mano cuando tus ánimos estén por lo suelos. Nada mejor que estar con amigos para superar a un ‘casi algo’.

CÁNCER

En cuanto al trabajo, las cosas van mejorando. Estás haciendo mejor las actividades y tus superiores están contentos con tu desempeño. Sigue por ese camino y muy pronto tendrás el ascenso que tanto buscas. Una escapada te vendría bien, unas pequeñas vacaciones te caerá de maravilla para recargar energías. ¿Tienes en mente un proyecto que te beneficiará en lo económico? Con cuidado pero sería bueno empezar a invertir para el futuro.

LEO

Lo mejor de que vivas por encima del bien y del mal es que siempre eres tú la que sales ganando cuando los demás terminan dramando. Esta semana, por supuesto, será así, porque pasarás olímpicamente de contestar a esos ‘crushes’ que llevan una temporada abriéndote conversación, con el único objetivo de tener una cita contigo. Yo que tú miraría si alguno es Cáncer o Piscis, ya que quizá vas a tener que tacharlos de tu lista.

VIRGO

Las segundas partes no tienen por qué ser malas. Ahora bien, cuando se trata de una Virgo intentando volver a confiar a alguien… ¿Está segura de que vas a poder hacerlo? ¿Estás segura de que no vas a estar con la mosca detrás de la oreja todo el rato? Si no es así, adelante: esa persona se merece otra oportunidad. Pero si vas a estar rayada, es mucho mejor que pases página y cierres la puerta.

LIBRA

Vas a estar completamente desconcentrada esta semana. Piscis tiene ese efecto en ti y, si encima, Marte y Venus se acercan poco a poco al signo… ¡apaga y vámonos! Solo te pido que tengas un poco de cuidado respecto a cosas tan sencillas como no cortarte un dedo cocinando o no tropezando por la calle. A nadie le apetece tirarse una semana con la pierna levantada por ir mirando el móvil…

ESCORPIO

La relación con tus amigos está mejor que nunca, así que no dudes en tirarte la semana haciendo planes con ellos e improvisando otros tantos. Aprende a improvisar y adaptarte con lo espontáneo, lo que no está organizado se acaban convirtiendo en los mejores momentos de tu vida. Incluso puede que el amor llame a tu puerta.

SAGITARIO

Tienes una increíble capacidad para enamorarte a primera vista, pero después la pasas mal cuando no cumple con tus expectativas. Sé más selectivo/a y no idealices, primero conoce. Te ahorrarás más de un disgusto innecesario. Por otra parte, ten cuidado con tu orgullo. No te gusta la sinceridad excesiva ya que piensas que estás siendo agredido, pero no dejes que esto te detenga. Tienes que aprender a recibir las cosas que te dicen, sobre todo si vienen de gente que te quiere.

CAPRICORNIO

Aprovecha el tiempo contigo mismo. quizá no vas a relacionarte con otra persona a nivel romántico porque prefieres no complicarte la vida. Pero está bien, por supuesto, ya que puedes hacer actividades de autocuidado y amor propio. Regálate una salida al spa, unos masajes o puedes mejora tu look. No pasa nada, todas lo hemos hecho, pero es mejor gestionar las emociones y, después, ver en qué punto de la vida estamos.

ACUARIO

Estás en tu mejor momento para expandir tus horizontes. Tú verás qué parte de ti quieres explotar, porque la relación con tus amigos esta semana depende del humor en que estés. Yo te recomiendo que saques esa parte aventurera que a la gente le gusta. La pasarás super genial en compañía.

PISCIS

Dispones de una gran energía, pero no exageres ni te comprometas a cosas que no podrás cumplir. Planifica bien tus planeas y así no quedarás mal. Recuerda que poco aprieta el que mucho abarca. Consiente un poco más a tu pareja, se más amable y considerado en algunas cosas. Hay que pensar más en los demás, te sentirás mejor persona y mejorarás tus demás relaciones.

¿Qué es la astrología?

Se conoce como ‘astrología’ al estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencias en las personas y los acontecimientos del mundo. En esta misma línea, se sabe que la palabra proviene del griego ἀστρολογία (astrología), que significa un estudio o ciencia que trata de los astros.

La astrología, además, se basa en una serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse todos los acontecimientos terrenos, ya que estos están vinculados de alguna o otra forma con nuestra realidad.





