Entramos a la penúltima semana del mes de febrero y muchos cambios te deparan en tu vida. Entramos al planeta de Venus, el planeta de fuego que traerá consigo un abanico de posibilidades, especialmente positivas, para varios signos del zodíaco. Revisa las mejores predicciones del horóscopo para la semana que comprende del lunes 20 al domigno 26 de febrero y mira cómo es que te irá en el amor, dinero, salud, trabajo y relaciones con tus seres más cercanos. Recuerda que todo dependerá de tener una actitud positiva frente a las cosas para poder atraer lo mejor a tu vida.

Predicciones del horóscopo semanal del 20 al 26 de febrero

Aries

El planeta del amor, Venus, ha entrado en tu círculo y durará hasta mediados de marzo, aprovéchalo que todo te irá muy bien. No te unas con personas negativas, esto te impide prosperar. No comentes tus cosas personales con estas personas. Esta semana estarás un poco más dominante que en otras ocasiones.

Tauro

Es una semana llena de grandes posibilidades para ti. Con Venus en Aries tu receptividad y manera de proyectarte está muy fuerte y llena de energía. Podría ser una gran semana para ti en el amor. En cuestiones de juegos del azar podría irte muy bien, inténtalo.

Géminis

Tendrás un arcoiris de posibilidades. Podrías verte asombrado en lugares públicos, conociendo personas nuevas y teniendo grandes relaciones. Tendrás mucho amor y comprensión para con los demás. En el trabajo ten cuidado con las decisiones que tomas.

Cáncer

Te encuentras muy dispuesto a hacer algo nuevo. No pienses en algo del pasado que ya no debe estar orbitando dentro de ti, no llores sobre leche derramada y relaciónate con gente nueva. Podrías tener inconvenientes con trámites, pero todo saldrá bien.

Leo

Te sientes con deseos de conquistar el mundo. Tendrás mucho poder y fuerza para realizar cosas nuevas y todo esto resaltará en los demás. Cuidado con tu arrogancia y soberbia, recuerda que esto podría jugarte una mala pasada con tus relaciones.

Virgo

No pienses que estás cometiendo errores o tomando malas decisiones. Esta es una semana donde todo eso se va a replantear y será de mucha reflexión. Recuerda que Piscis está en tu signo y puede brindarte mucha sabiduría, no solo en tu vida personal, sino también en el trabajo.

Libra

Muchas veces piensas que muchas personas son como tú crees que son, pero no siempre es así. Reflexiona sobre la gente que te rodea, que esto puede traerte malas vibras. Con Venus en el elemento fuego, tus días serán más intensos en el amor y si no tienes pareja, puedes encontrarla.

Escorpio

Habrán muchas posibilidades frente a ti. Confía en tu sexto sentido, que esta semana estará muy acertado, especialmente con lo que te transmite la gente que te rodea. Obedece a tu intuición para no cometer errores, especialmente en el ámbito sentimental o laboral, pues se presentará un negocio para ti.

Sagitario

Te vas a sentir muy eufórico y lleno de energía esta semana. Esto es lo que te salva en medio de las situaciones difíciles, pero cuidado con la gente negativa y no dejes que se acerque gente con mala vibra.

Capricornio

Prepárate para empezar a resolver problemas. No te adelantes a ningún acontecimiento, usa la cabeza para analizar todas las opciones y situaciones. Serás una gran compañía para las personas cercanas a ti, pues brindarás buenos consejos. En el amor, podrías encontrar lo que tanto buscabas.

Acuario

Ingresarás a una nueva era y vendrán cambios maravillosos para ti. Tendrás muchas revoluciones en temas laborales y personas, con gente nueva en tu vida y nuevas relaciones en el trabajo. En el amor, cuida mucho tus relaciones y sé muy paciente.

Piscis

Reflexiona sobre tu actitud. Has vivido días de mucha incertidumbre en temas laborales y todo dependerá de las decisiones que tomes esta semana, que pueden ser importantes para el futuro. Aprende a ahorrar que eso te viene jugando una mala pasada. En el amor, te sentirás bastante bien disfrutando de tu soledad.

