Cada semana, el horóscopo es esa estrategia que parece venir del futuro para mantenerte prevenido de lo que pasará en tu día a día. En Depor te contamos qué pasará en esta semana del 27 de diciembre de 2021 al 02 de enero de 2022. Sí, no falta nada para el próximo año. Habrá cosas interesantes y, sin importar el signo que corresponde a tu fecha de nacimento, esta semana tiene un toque especial.

Pocas veces hablamos de una semana que refiere a dos años distintos. Sin embargo, esta semana empieza con 2021 y terminará con el 2022 en marcha. En la siguiente nota podrás enterarte lo que dicen los astros sobre tu destino para esta semana relacionado a la salud, dinero y amor sumado a otros aspectos que creemos relevantes.

ARIES

Mostrar tus sentimientos y que sean correspondidos va a ser tarea complicada esta semana. No tanto por tu parte, porque está claro que no hay quien te pare en cuanto decides ser sincero con lo que te molesta o piensas, pero sí por la del otro lado. La gente es muy propensa a tener dudas, más con Venus retrogradando sobre Capricornio, por lo que no esperes que ten una respuesta definitiva y empezar el año con esa persona especial. Deja que todo fluya.

TAURO

Si tu plan consiste en irte de vacaciones, quizá te pongas algo nervioso, porque sabes que debes adelantar trabajo antes de hacerlo. Está bien preocuparte, pero debes saber que eres un ser humano y que solo tienes dos manos. No intentes hacer el trabajo de ocho, porque no puedes, ni hacer jornadas laborables de doce horas, porque tampoco te lo van a recompensar. Piensa en ti y en descansar.

GÉMINIS

Todos querrán hablar contigo, serás el centro de todas las miradas y, por supuesto, te acercarás más a esa persona que tienes entre ceja y ceja. Eso sí, nada de prometer la Luna a nadie, que nos conocemos, porque te levantarás el día de Año Nuevo y no pararás de preguntarte qué has hecho.

CÁNCER

Cuidado con dejarte llevar por las emociones en fechas tan señaladas. En ciertas situaciones, puede ser duro, por supuesto. Pero debes saber que Júpiter en Piscis, a partir del jueves, te puedes poner más melancólico de lo que creías. Rodéate de los tuyos, así te animarán cuando sientas que te vienes abajo. Una escapada al campo, a una cabaña o al lugar que elijas te caerá de maravilla para recargar energías.

LEO

Cuida el dinero, cuesta mucho trabajo ganarlo para que lo gastes en cosas innecesarias y mucho más en estas fechas especiales. Vale que todo el mundo se te acerca y quiere estar contigo, pero no eres un banco como para invitar a todo el local. Controla los gastos.

VIRGO

Eres una persona capaz de brillar por sí sola. No te puedes molestar porque la gente no quiera juntarse este año. Piensa que cada uno vive su realidad, que es muy diferente a la tuya, y cada situación es diferente. Toma en cuenta la opinión de la gente que te quiere y que cuenta con mayor experiencia que tú.

LIBRA

Tu búsqueda constante del equilibrio te hará forzar ciertas conversaciones con tu entorno, con el único fin de empezar el 2022 con aquellas personas que de verdad quieres que estén. Esto está genial, pero debes comprender que a mucha de esa gente le pillará por sorpresa que quieras cortar lazos de la noche a la mañana. Reflexiona un poco más las cosas, que puedes seguir haciendo limpia una vez entre enero.

ESCORPIÓN

Sigue sin ser buen momento para el amor, porque tu única prioridad ahora mismo eres tú. Hasta que tu no te vuelvas a sentir segura de ti misma, con la fuerza suficiente como para no echarte a llorar en cuanto ves un anuncio bonito, no debes depender emocionalmente de nadie. Grábate esto a fuego para empezar el 2022 organizándote según lo que tú quieras hacer. Quien te quiera de verdad, estará a tu lado.

SAGITARIO

El esfuerzo y las ganas que has puesto traerán su recompensa en los próximos días, así que felicidades. Disfruta del logro y de todo lo que vendrá con él. Aprovechando el buen momento, incrementa tus estudios, ya sea con un curso o unas clases de idiomas. Sueles tener buen ojo para lo que haces, busca lo mejor para ti. Vas a triunfar, es un hecho, los astros están contigo.

CAPRICORNIO

El Sol hará que tus ‘vibes’ sean las gobernantes. Mercurio obligará a la gente a ser más responsable, lo cual te ahorrará alguna bronca. Y, aunque Venus esté retrógrado poniendo las cosas un poquito difíciles en el amor, debes aprovechar este tiempo para que todo caiga por su propio peso y se coloque donde tiene que colocarse.

ACUARIO

Tus ganas de cambiar el mundo van a ir en aumento durante todo el 2022. Así que lo mejor que puedes hacer es ser un poquito mala durante los últimos días de 2021, no darle tantas vueltas a las cosas, y empezar el año completamente desintoxicada de todas las rayadas que dan vueltas en tu cabeza últimamente. Eso sí, apóyate en tu gente para llegar a este punto. Sin ellos es muy complicado que lo consigas.

PISCIS

Los cambios siempre han sido complicados para ti. Porque eres una persona que fluye… pero también que necesita darle mil vueltas a todo antes de hacerlo. Entonces, ¿qué puedes hacer, contando encima que Júpiter estará sobre tu signo a partir del jueves? Ser consciente e intentar objetivizar: es la única manera de empezar el 2022 con el menor drama posible.





