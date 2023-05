¿Estás preparado para descubrir lo que te depara el presente según los astros? Recuerda que estas predicciones solo son válidas desde el lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio. No te pierdas el horóscopo que revelará aspectos interesantes y relevantes sobre tu futuro en los próximos días. Siempre resulta emocionante conocer las sorpresas que la vida tiene reservadas para nosotros según nuestro signo zodiacal.

ARIES

Esta semana es probable que se te pase por la cabeza dar un paso atrás porque es hacia adelante a donde debes dirigirte. Aries, tendrás que demostrar tu seguridad y enfrentarte a cada situación, porque hay resultados tangibles que tienes al alcance de la mano. No debes tener miedo de cumplir tus deseos. Las cuestiones que se refieren y que afectan a la familia no siempre permiten decidir las cosas de una manera rotunda y radical. Y tal vez los problemas sentimentales requieran que tomes todavía más precauciones que cualquier otra persona. Podrías tener una apertura vital muy importante, que te permitirá mantener el control de la situación y sobre todo de tus estados de ánimos.

TAURO

Ya sea en el amor, en la amistad o en el trabajo, esta semana deberías animarte por realizar cosas nuevas. Tauro, sería bueno que estés atento a los mensajes y tomes la decisión de apostar por un destino desconocido, de la misma manera, tienes que renovar tus contacto. Aprovecha tu felicidad y la alegría de vivir que te inunda. Los planetas te ofrecen unas jornadas situadas bajo el signo del buen humor... tus sentimientos pueden haber estado en los últimos días particularmente bloqueados en tu familia o en el amor. Estas pocas preocupaciones que no necesariamente has expresado por completo, tal vez busquen un medio de expresión.

GÉMINIS

A lo largo de esta semana te vas a sentir más cariñoso que nunca. De hecho, los momentos que vas a compartir con tus seres queridos serán de una gran intensidad emocional y florecerás un poco más con cada momento que pases con tu pareja que te complementa. Asimismo. los planetas te ofrecen unas jornadas repletas de afecto. Tal vez actualmente te estés haciendo muchas preguntas relacionadas con tu futuro. La posición de los planetas te ofrece una pista porque se trata de que primero te cuides tú. La mayoría de los Géminis están muy preocupados por sus relaciones y por seducir a la gente, a menudo en detrimento de su propia personalidad. Atrévete hacer lo que quieras.

CÁNCER

Te encuentras encapzulado entre tus exigencias creativas del momento, en las que realmente estás en plena búsqueda de tu autenticidad, y las ganas de agradar y seducir que acompañan al genuino Cáncer que eres. Por supuesto que te preguntarás cómo vas a resolver estas disonancias que se te plantean. Quizá haciéndote la pregunta de que por qué necesitas que te aprecien tanto. Para esta semana sentirás una atracción con una persona con la que compartes una pasión común. Da igual que se trate de tu pareja sentimental o de alguien más, esa persona puede ser que sea tu alma gemela. No deberías tener miedo de lo que puedas experimentar. Este amigo parecerá poder leer en ti como si fueras un libro y no necesitarás hablar para hacerte entender, solo ser tú.

LEO

A lo largo de esta semana, la melancolía podría invadir a tus sentimientos. Muchos recuerdos saldrán a la superficie y te recordarán momentos que pasaron, deberías anotar estos detalles sin darles mucha vuelta. Y por lo que más quieras, no deberías dejarte hundir en la tristeza. Es simplemente la energía planetaria de estos días la que atormenta un poco tu memoria... Podrías tener algunos retos a los que enfrentarte. Si te hacen dos ofertas profesionales que te interesen, vas a tener que decidirte ahora mismo. O tal vez sea una elección romántica. Podría ser que a quien tengas que elegir es a tu futura pareja para toda la vida. Trabajo o amor, tienes que elegir porque ni uno ni otro van a esperar mucho.

VIRGO

Tienes una buena semana en general. Virgo, en este momento tus asuntos familiares y profesionales no deberían causar una tensión, porque las cosas parecen fluir con mucha facilidad. Y como los aspectos de estos días parecen empujarte a tomar un poco más de riesgo para expresarte, a través de la práctica de un arte o en tu relación sentimental, por ejemplo, deberías aprovechar este espacio para ti mismo... Tu estado de ánimo parece que es bastante en sube y baja, probablemente se deba a un sentimiento pasajero de inutilidad. Más que nunca sientes la mezcla misteriosa dentro de ti, a la vez elegante y sensual... Pero deberías dejarte llevar y disfrutar viendo la mirada de los demás volviéndose hacia ti en la calle.

LIBRA

En lo que se refiere a los asuntos del corazón, esta semana las estrellas brillan para ti. Tienes que aprovechar esta oportunidad para concentrarte en los momentos que pasarás con la personas que amas. No tendrías que escatimar en abrazos y otras pequeñas atenciones, dalo todo. Si estás soltero, es hora de que saques del armario la ropa con la que luces mejor. Si no te sientes con alma de un aventurero, no deberías dudar en volver a llamar a un amor antiguo o que podría estar encantado de intercambiar un poco de ternura... Tu naturaleza profundamente libre y feroz no se ha suavizado mucho. En lugar de precipitarte hacia lo desconocido, vas a preferir quedarte en tu zona de confort.

ESCORPIO

Si a lo largo de esta semana sueñas con conocer a alguien como tú, es posible que se te conceda este anhelo. Por supuesto, Escorpio, no se puede predecir nada, pero digamos que hay días en los que todas las probabilidades están a tu lado. Si esto te sucede, ¿cómo te verás a ti mismo? Te sentirás particularmente tranquilo y que controlas tus sentimientos. Si se presenta la oportunidad, tendrás todo el interés en no dudar en tomar la dirección de un proyecto ambicioso y comprometer tus capacidades profesionales. No deberías temer a errar porque tienes todas las cartas en la mano para lograr lo que deseas. Pero lo que sigue siendo decisivo es tu propia voluntad y tu deseo de invertir en un proyecto con grandes consecuencias.

SAGITARIO

Hay muy buenas vibraciones con pareja. Siempre has sido un bueno escuchando y tu intuición es bastante potente. De esta manera, podrías adelantarte a un evento o a una pregunta que tu pareja querrá consultarte. Sagitario, serás tan intuitivo que hasta adivinarás el restaurante que habrá elegido para llevarte a comer. Te sorprenderá la facilidad con la que puedes leer su mente. A lo largo de esta semana te sentirás lleno de energía positiva. Nada ni nadie parecerá poder resistirse a ti en la oficina. En lo que se refiere a asuntos del corazón, pareces tener algunas dificultades para encontrar a tu alma gemela o comunicarte con tu pareja amorosa... Deberías ser más abierto y tolerante con las propuestas que te puedan hacer.

CAPRICORNIO

Un fuerte encanto brota de ti. Tu poder de seducción está, por así decirlo, al máximo nivel y tenderá a expresarse en el marco de tu actividad. Tienes anhelos, sueños o simplemente deseos de un aumento de sueldo, este es sin duda el mejor momento para sacarlos de ti. Simplemente di lo que te la gana y deja que el encanto haga el resto... Las cuestiones afectivas y las indecisiones de orden sentimental superan claramente a todas las demás consideraciones. Así podrás volver a poner algo de orden en tus relaciones personales porque eres consciente de que desde hace unos días reina la confusión. Se te reconocerá que seas honrado y que hables a corazón abierto, si te tomas la molestia de elegir tus palabras para no herir a nadie.

ACUARIO

No deberías ser demasiado duro con tus gestos ni con tus palabras. Por el contrario, Acuario, deberías ser más sensible con las demás personas, porque todos estarán particularmente susceptibles. No tendrías que dar una imagen de ti mismo tan impulsiva, especialmente si no tienes una razón válida para hacerlo. Tu lado tierno será mucho más valorado. A lo largo de la semana vas a encontrarte perdido en tus pensamientos y te va a costar concentrarte. Puede que estés pensando en tu pareja amorosa. Las contingencias económicas podrían recordarte rápidamente consideraciones más realistas…

PISCIS

En gran medida, a cada uno de nosotros nos gustaría poder sentir que tenemos el control de nuestras vidas, pero por desgracia, esto rara vez se sucede. Algo dentro de ti decide qué camino elegir. Pero, Piscis, ese algo, especialmente en este momento, está lejos de ser consciente... Con demasiada frecuencia estás encerrado en ti mismo y tus seres queridos te reprochan lo que toman por indiferencia. Así que, deberías tratar de salir de tu caparazón y mostrarte bajo otra luz: lo más desconocido es lo que está hecho de sensibilidad, discreción y atención. Tendrías que mostrarte con tu verdadero rostro, porque no es una debilidad, más bien al contrario.





