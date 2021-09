Seas del signo que seas, no dejes de estar al tanto de tu futuro en cuanto al amor, dinero y la salud. ¿Te animas a conocer tu predicción para esta nueva semana del mes? El siguiente horóscopo es válido desde el lunes 6 hasta el domingo 12 de setiembre. Como bien sabrás, los astros podrían haberte beneficiado estos próximos días según tu signo del zodíaco. Tu momento es ahora. Te pedimos no dejar pasar esta oportunidad.

ARIES

Esta será una semana muy importante para ti. Tendrás buenas noticias tanto en el aspecto laboral como en el personal. Si estabas esperando un ascenso o un aumento se sueldo, estos podrían darse en los próximos días. En cuanto al amor, las cosas también tienen buena pinta. Si tienes una pareja la disfrutarás al máximo, en el mejor momento de la relación, y si no la tienes, prepárate para conocer al amor de tu vida.

TAURO

Es hora de poner más atención a tu familia. Has descuidado mucho ese aspecto por dedicarte a otras cosas, que en realidad no son tan importantes. Dicho esto, ten mucho cuidado con lo que haces. En lo que concierne a tu salud, evita darte el lujo de bajar la guardia o descuidarte porque estás propenso a enfermarte de las vías respiratorias. El mal clima y los cambios de temperatura te jugarán en contra.

GÉMINIS

Eres una persona muy trabajadora, de esas a las que le gusta la perfección, que todo salga bien para que salga a relucir su trabajo y se refleje tu esfuerzo. No obstante, en lo único que debes poner más atención es en ser alguien más organizado. Con esto, obtendrás los resultados que estás buscando. En cuanto al trabajo, el reto profesional que tienes enfrente es muy importante, no te preocupes que todo te saldrá de la mejor manera.

CÁNCER

Viene una época perfecta para renovarte. Es hora de encontrar cosas nuevas y hacer algo diferente. Atrévete, no tengas miedo. Obtendrás resultados inesperados, pero muy satisfactorios. En cuanto al amor, te encuentras pleno, aunque no faltarán las oportunidades de conocer a alguien más, entonces ya tendrás que valorar en dónde quieres estar o qué es lo que quieres hacer. No le cierres las puertas a la aventura y al romance.

LEO

Deja de pensar en gastar dinero en cosas que realmente no necesitas. Mucho menos en estos momentos en los que la situación económica no es la mejor. Organiza bien tus ideas y prioridades. Si no lo haces, después vas a tener que tronarte los dedos. Busca una oportunidad para crecer, no te quedes estancado en lo que haces y aprovecha las oportunidades que se te presentan.

VIRGO

Las celebraciones por tu cumpleaños no paran. Disfruta de estos días en tu honor. Eso sí, no te dejes llevar y descuides las cosas importantes, ya sean de la familia, el trabajo o la escuela. Pasas por un gran momento y eso te hace especial. Aprovecha para capitalizar todo lo que se te presente. Eres una persona que está rodeada de gente que te quiere. Todos te demuestran un apoyo y cariño incondicional, valóralo.

LIBRA

No andas muy bien en cuestiones del amor. ¿Qué te hace falta? Pues poner mayor interés en lo que le gusta a tu pareja. Las cosas no siempre tienen qué ser como tú las quieres. Recuerda que una relación es de dos y ambos tienen derecho a opinar y disfrutar por igual. Por otro lado, es un buen momento para relajarte, para pensar qué es lo que quieres para tu futuro inmediato, no lo olvides.

ESCORPIO

Luego de unos días de descanso, llegó el momento de echarle ganas, de renovarse y darle para delante. Las obligaciones no paran, ahí continúan y debes encararlas con sabiduría y mucha fuerza. Hay un amor del pasado que tienes en la cabeza, que no lo puedes sacar de tu mente y que añoras volver a ver. Date ese gusto y ve qué es lo que pasa, nada pierdes con descubrir o dejar fluir esas sensaciones.

SAGITARIO

Estás preocupado. Algunos problemas no logran resolverse y eso no te deja tranquilo en ningún momento del día. Ten mucho cuidado porque esta situación te pone nervioso y de mal humor y podrías desquitarte con personas que nada tienen que ver. Hay gente en la que no puedes confiar en tu alrededor, pero también existe en quien sí lo puedes hacer, sólo ten mucho cuidado en quién lo haces.

CAPRICORNIO

Tu vitalidad física está deprimida. No tienes mucho ánimo para hacer ejercicio o sentirte mejor. Encuentra la forma de sacudirte la flojera y moverte, esto le vendrá muy bien a tu mente. Tal vez se te cancele un viaje o algo que venías planeando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, trata de ponerle buena cara a la situación y ve cuándo la puedes llevar a cabo.

ACUARIO

No te tomes las cosas tan a pecho, eso le hace daño a tu salud, la cual no ha andado del todo bien en los últimos tiempos. Te vendría muy bien un descanso, lejos de la casa, de los problemas y las obligaciones. Hazlo, no te detengas y descubrirás que tomarás más fuerzas y la mente más despejada. Lee un libro, va a natación o tómate un café con alguna amistad.

PISCIS

Es muy importante que pases tiempo con la familia, puesto que necesitan que les demuestres más cariño. Tus seres queridos requieren sentir tu afecto, sentirse queridos. Recuerda que esto es más valorado que un regalo material. Si tienes mascota, cuídala. No se trata nada más de tenerlas y ya, necesitan de cuidados y también de cariño. En cuanto al trabajo, estarás estable.