¿Quieres saber lo que te espera en esta semana? El horóscopo semanal, del lunes 12 al domingo 18 de diciembre, ya está aquí. Te traemos una de las predicciones más acertadas del mundo. Nunca está de más saber qué sorpresas te traerá la vida según tu signo del zodiaco. Las personas que confían en los astros siempre quedan impresionadas. A continuación, te contamos qué sucederá en los próximos días respecto al amor, salud, trabajo y dinero.

ARIES

Esta semana debes estar más pendiente de tus estudios, esos que los tienes a medias. Es importante que prestes atención a los plazos establecidos de entrega y hagas tu trabajo a tiempo. Si te pones las pilas y terminas rápido, tendrás tiempo para poder relajarte y salir con tus amigos. Pero primero cumple con tus responsabilidades. En el amor, te espera una nueva ilusión en los próximos días.

TAURO

Cada vez falta menos para para las fiestas navideñas. Estás muy ilusionado con estas fechas, pero primero deberás enfocarte en tu trabajo. Esta semana será importante para cerrar ese trato que tanto esperabas. Respecto a tu salud, es ideal que comiences a consumir más agua. Ya verás los efectos positivos que tendrá en tu cuerpo.

GÉMINIS

Esta semana debes estar al tanto del celular porque te llegará buenas noticias, quizás de ese asunto que tanto estabas esperando. En cuanto te llegue esa oferta, evalúala lo más pronto posible, porque las oportunidades suelen ser escazas. A veces solo hay que decidir rápido. Respecto al amor, trata de generar confianza con es persona especial. Te sentirás mejor.

CÁNCER

Piensa bien las cosas que vas a decir, porque a veces las palabras son más fuertes que las acciones. Céntrate en dar tu punto de vista desde un ángulo respetuoso, siempre poniéndote en los zapatos de la otra persona. Lo sabes y lo haces, pero lo has olvidado en los últimos días. Esta semana también sanarás heridas del pasado.

LEO

Esta semana estarás influenciado por Neptuno, lo que hace que tu mente esté más imaginativa de lo normal. Respecto al ego, puede ser que toque las nubes. Pensarás que todas las personas que te miran tiene una opinión sobre ti. No siempre es así. Y lo aprenderás en estos días. Es ideal que tomes las cosas con calma.

VIRGO

No sueles confiar en las demás personas, pero esta semana te pondrás más intenso. De todas formas, llegará una persona que tiene buenas intenciones, así que trata de no ser tan duro. Los astros te predicen un futuro importante con esa persona, así que toma la oportunidad. Respecto a al trabajo, no debes de perseguir tu objetivo principal.

LIBRA

Tu pareja últimamente está haciendo cosas extrañas, así que no pienses que estás imaginando cosas. Recuerda que, en estos casos, lo mejor es preguntar directamente qué ocurre. No te vayas del lugar hasta que no tengas una respuesta clara. Respecto al trabajo, sigue haciendo bien tus labores porque pronto llegará esa oportunidad que tanto esperas.

ESCORPIO

Te costará concentrarte esta semana, y es normal porque tienes muchas responsabilidades, tanto en el trabajo como en los estudios. Necesitas ordenarte y avanzar paso a paso. No te sobrecargues con la mayoría del trabajo. Recuerda que tienes un equipo, solo deben repartirse bien sus tareas. Pronto podrás relajarte.

SAGITARIO

Ahora es cuando tienes a los astros de tu lado: tu signo en el Sol dándote energía positiva y Mercurio en Capricornio para dejar las cosas muy claras. Cuando te des cuenta de que puertas que necesitas cerrar antes de que inicie el 2023, te pondrás a ello. Recuerda antes conversar para saber qué opina esa persona. No juzgues sin conocer.

CAPRICORNIO

Te gusta ir con la verdad por delante, pero a veces te convierte en un mal estratega. Si quieres conseguir ese proyecto o los resultados que esperas, solo podrás hacerlo a través de la labia. A veces es necesario desplegar tus encantos para conseguir lo que deseas. De todas formas, tiene que tener un sustento, así que piénsalo bien.

ACUARIO

A veces el mejor plan puede ser quedarse en casa y ver Netflix, mientras disfrutas de una pizza. Por un lado ahorrarás un dinero y otro el otro descansarás cómodamente, algo que realmente te hacía falta. Además, recuerda que las festividades de diciembre están cerca y te tocará salir más de lo que te imaginas.

PISCIS

La semana te pasará como un suspiro, siempre y cuando te dejes fluir y no organices cada minuto del día. A veces eres una persona muy ordenada, pero lo mejor será dejar que las cosas se den. Trata de enfocarte en tus trabajos y verás cómo tu día te va a sorprender. No esperes nada. Es lo mejor forma de tener sorpresas.

¿Qué es la astrología?

Se conoce como ‘astrología’ al estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencias en las personas y los acontecimientos del mundo. En esta misma línea, se sabe que la palabra proviene del griego ἀστρολογία (astrología), que significa un estudio o ciencia que trata de los astros.

La astrología, además, se basa en una serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse todos los acontecimientos terrenos, ya que estos están vinculados de alguna o otra forma con nuestra realidad.