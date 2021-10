Atento a la siguiente información porque te puede ser de mucha utilidad. Tauro es uno de los signos más románticos del horóscopo. Se caracteriza por ser paciente y cauteloso, no le gusta aventurarse en cualquier amorío por miedo a salir lastimado y que eso influya en su percepción del amor. Recuerda, si eres Tauro o estás conociendo a uno, los de este signo no dan un paso en falso y siempre suelen ir a la segura cuando se lo proponen.

El apresuramiento y la desesperación no van de la mano con los Tauro. Este tipo de personalidades suelen retraerlo un poco y, en algunos casos, los ahuyenta. En la siguiente nota de Depor te daremos más detalles respecto a este enigmático signo, pues al descubrirlo entenderás que hay maneras muy especiales de amar.

¿Cómo son las personas de Tauro en el amor?

Las personas que son Tauro suelen ser de carácter muy fuerte y con una personalidad entre estática y fluctuante. No se queda quieto en un solo estado, por lo que a veces parecerá confundido. Pero no, no te confundas, Tauro sabe muy bien lo que quiere desde un comienzo, solo que su mentalidad calculadora hará que no lo tengas claro.

Como amante, Tauro es muy brioso e intenso. Siempre buscará la manera de mostrar su capacidad de complacer todas tus peticiones como pareja. No te olvides, así como Tauro da, igual busca recibir. La reciprocidad es en el amor es clave para él.

¿Cómo es el carácter de Tauro?

Tauro tiene un carácter fuerte durante gran parte del tiempo, lo cual lo acompaña con un ímpetu de principio a fin. Procura no hacerlo enojar, pues te mostrará un rostro muy poco conocido de él. No le da especio a la traición.

¿Qué signo no es compatible con Tauro?

Los signos que se llevarán muy bien con Tauro son Acuario, Capricornio, Libra y Virgo. Si está dentro de tus objetivos conquistar a una persona con este signo, ten en cuenta que le gustará que vistas bien y que tengas buen gusto para todo.