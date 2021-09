No es el patito feo, no será rechazado por ser diferente a sus ‘hermanos’ en la imagen, pero sí tiene algo singular que pocos han captado. De esto va el reto viral que te traemos en esta ocasión, pues tienes solo unos segundos, 5 para ser exactos, y encontrar al patito que es diferente a los demás en la imagen principal de este desafío visual. No dejes pasar más tiempo y da con la respuesta a este acertijo visual que pone en aprietos, pero que seguro podrás superar debido a tus grandes habilidades.

Como dice el dicho popular, “hasta al mejor cazador se le escapa la paloma”, porque quizás no des con el objetivo de este reto viral por más que pienses que ubicaste al pato. El desafío visual de hoy la ‘rompe’ en redes sociales, es tendencia y sabrás a continuación el motivo. Trata de resolverlo en el tiempo límite que te pide el acertijo: solo en 5 segundos.

No te preocupes, te mostraremos la imagen en cuestión y te daremos las instrucciones que debes tener en cuenta para poder dar con la respuesta. Es simple, oyes solo debes ubicar el pato diferente entre los demás, pero ojo, debes abrir bien los tus pupilas porque el detalle que lo hace diferente es mínimo, por lo que te recomendamos ir a un lugar sin distracciones. ¡Tú puedes!

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica el pato diferente entre los demás del Reto Viral para avispados. (Fotos: Facebook/Milenio)

MÁS VIRALES PARA TI

El detalle en un desafío visual que te pide ubicar cuál es el diferente es centrarte en lo que menos esperarías que interfiera. Y es que esos retos virales manejan un patrón de jugar con lo establecido, porque nuestra mente no se enfoca en lo que creemos que debería ser o estar presente. Así que fíjate cada detalle, pero hazlo en el menor tiempo posible.

Tu principal misión es encontrar lo que difiere manifiesto en la imagen que te mostramos líneas atrás y, una vez ubicado, poder compartirlo con las personas que creas que puedan tener la misma suerte que tú o con aquellos que quieras generarle un desafío para este día. Si aún no lo logras, tranquilo que te mostraremos la solución en la parte baja de la nota.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Sabemos que era difícil, sabemos que te comprometíamos a algo que no podría ser tan sencillo, pero confiábamos en que tus habilidades estaban por encima de cualquier desafío. Si no fue así, nos disculpamos, pero nuestra misión es siempre ponerte complejos retos que te hagan superarte día a día. Dicho esto, te brindamos la ubicación exacta del objetivo en mención en la siguiente imagen. No olviden retar a tus amigos o familiares en nuestros desafiantes virales.

Solución aquí: ubicación del pato diferente entre los demás de este Reto Viral para avispados. (Fotos: Facebook/Milenio)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Se vuelve viral la reacción de un gatito al reconocer a su exdueña fallecida en un video, sus actuales amos afirmaron que los ojos del felino se humedecieron al reconocerla. (Fuente: The Paw)