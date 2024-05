En el español hay muchas palabras que al pronunciarla suenan de forma similar, esto ocasiona que las personas se confundan al momento que deben escribirlas en un cuaderno, documento, entre otras situaciones. Es así cómo nace el dilema entre ‘protege’ y ‘proteje’, ya que muchos tienen la duda sobre cuál es la forma correcta de escribir y cuáles son las diferencias entre ambas, de acuerdo con la RAE.

Entender la diferencia entre “protege” y el incorrectamente empleado “proteje” es clave para dominar la ortografía y la gramática del español. Recordar que “protege” es la conjugación correcta del verbo “proteger” para ciertos tiempos y personas te ayudará a comunicarte de manera más precisa y efectiva.





¿Cuál es la diferencia entre protege y proteje?

La diferencia entre ambos es que “protege” es la conjugación correcta del verbo ‘proteger’, en cambio ‘proteje’ no es una palabra reconocida por la RAE. Recuerda que conocer el uso adecuado de las palabras te ayudará a comunicarte mejor y tener una buena ortografía que será la clave para un buen desarrollo laboral.

¿Cómo se escribe protege o proteje?

La forma correcta de escribir la palabra es ‘Protege’, el cual quiere decir el acto de ofrecer protección o amparo a alguien o algo. Por otro lado, “proteje” es un error común de escritura y no tiene un significado, ya que no es reconocido por la Real Academia Española (RAE), así que debes olvidarte de su uso porque no existe para el español.

¿Qué significa “Protege”?

La palabra viene del verbo “proteger”, el cual significa ofrecer resguardo o defensa a una persona, animal, o cosa frente a un peligro, daño, o situación adversa. La acción de proteger implica cuidar y preservar el bienestar de algo o alguien.

¿Por qué las personas confunden “protege” y “proteje”?

Esto usualmente ocurre porque ambas tanto “g” como “j” pueden producir un sonido similar. Por ello, muchas personas comenten el error de confundir al tratar de aplicar estas reglas a verbos cuya raíz termina en “g”. Recuerda que la regla general indica que los verbos que terminan en -ger o -gir (como “proteger”) cambian la “g” por una “j” antes de las terminaciones que comienzan con “a” o “o” (como en “protejo”, “protejas”) para conservar el sonido suave antes de “e” e “i”. Sin embargo, esto no se aplica en el caso de “protege”, ya que la “g” se conserva antes de la “e”.

¿Qué es la Real Academia Española?

La Real Academia Española (RAE) es una institución cultural de gran renombre y tradición, cuya principal misión es velar por el correcto uso y la conservación de la lengua española. Fundada el 3 de julio de 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena y duque de Escalona, esta entidad se ha erigido como la máxima autoridad en lo que respecta a la normativa lingüística del español, impactando significativamente en todos los países de habla hispana.

¿Cuáles son las funciones de la RAE?

La RAE trabaja para depurar la lengua de términos y giros incorrectos, establecer normas de uso que aseguren una comunicación efectiva, y enaltecer la riqueza cultural del español.

Siendo la autoridad en materia de normativa española, la RAE establece las reglas ortográficas, gramaticales y de pronunciación que deben seguir los hablantes para un uso correcto del español.

La RAE es responsable de ediciones cruciales para el idioma español, como el Diccionario de la lengua española, la Gramática y la Ortografía. Estas obras son referencias primarias para el uso adecuado y la comprensión del español.

La web de la RAE brinda un servicio consultas lingüísticas, permitiendo a los hablantes despejar dudas sobre el uso correcto del idioma.

