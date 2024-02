Tienes que enfocarte en la gráfica que te vamos a dejar y de acuerdo a lo que tus ojos capten rápidamente estarás cerca a descubrir si realmente eres una persona que demuestra afecto y cariño sincero. Si tienes dudas sobre ello, te invito a desarrolla este test visual. Existen ciertos requisitos que debemos seguir para acceder a los resultados. El primero es que seas muy honesto al indicar qué figura captaste y no cambiar tu respuesta bajo ningún motivo. El otro es que estés convencido que aquí no existe respuesta correcta ni incorrecta, únicamente todo quedará a interpretación.

Mira la imagen del test visual

Solo mira la gráfica que te dejaré enseguida y de acuerdo a lo que identifiques conocerás los resultados del test visual. | Foto: namastest

Conoce la solución del test visual

Si viste una pareja:

Ver a dos personas confirma que no harías algo para perjudicar a quienes más quieres. Eres muy sobreprotector y todas tus decisiones están tomadas en base a lo que es lo mejor para tu familia. No te gusta enseñar tus sentimientos con extraños por miedo a salir dañado/a.

Si viste un corazón:

Ver el corazón es señal de que no te gusta prejuzgar. Sueles perdonar con mucha facilidad y no hay espacio para el rencor en tu cuerpo. Siempre prestas tu oído para escuchar todas las versiones de los hechos. Además, odias las limitaciones y escapas de los espacios que no te permiten ser tú mismo.

¿Cómo cambiar la personalidad?

Nuestra personalidad suele ser estable, pero puede cambiar conforme pase el tiempo. Aunque es difícil, se puede lograr con esfuerzo y dedicación en caso de presentar una mala conducta. Algunas opciones para conseguir ello es asistir a terapia, cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades.

