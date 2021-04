No hay frase que reconozca más a un artista que “por amor al arte”. Y es que esta profesión, muchas veces, no es correspondida como merece. Son muchas las personas que se aventuran -porque sí, no sabes si lograrás tener el éxito soñado- a hacer cualquier actividad dentro de lo que se considera arte y, aunque en verdad tengan el talento para sobresalir, no todas las personas estamos capacitados para comprenderlo. ¡Que incomprendidos son los artistas! Este video es viral y lo podrás notar desde la foto principal.

Las imágenes que estamos por ver fueron grabadas en uno de los semáforos que adornas la ciudad de Barranquilla, en Colombia, y fueron publicadas por el influencer ‘Wara Rico 69’ en su cuenta de Instagram, recibiendo todo tipo de comentarios y reacciones de internautas de distintos países a lo que sucede en ese clip de poco más de un minuto.

Se supo que el artista callejero que se ve cantando y derrochando talento en el semáforo es un migrante venezolano que, como sucede en diferentes partes de América Latina, salió de su país en busca de oportunidades y demostrar su talento para ganarse el pan de cada día. Pero no estaba solo, sino acompañado de su fiel compañero, un perrito al que ató en un poste cerca a la pista para evitar que le sucediera algo.

Artista callejero no logra recaudar dinero en semáforo y encuentra consuelo en su perrito. (IG/wara_rico69)

El artista, vestido de ranger con micrófono en mano, comenzó a cantar aprovechando la luz en rojo del semáforo, pero una vez pasó por los vehículos que se encontraban ahí, no recibió un solo peso de las personas, por lo que se dirigió hacia donde se encontraba su perro para abrazarlo y encontrar consuelo. El recibió no solo reacciones de las redes sociales, sino también de algunas empresas, quienes se habrían puesto en contacto con el Instagram del influencer para hacerle llegar propuestas de trabajo.

El video ha conmovido a miles de internautas y ha traspasado fronteras y, pese a que cientos de internautas se ofrecieron a hacer una colecta, el rapero venezolano se negó a recibir el dinero y solo pidió un trabajo para ganárselo honradamente, según indican medios colombianos.

¿Consideras a este video interesante? ¿Crees que deberíamos subir más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, deberás solo ingresar al siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. No esperes más y no te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jóvenes son virales por épico final tras estacionar auto en paralelo. (TikTok/richibeata)