El Quijote pensó que se trataban de gigantes por el ruido que hacían, pero no, son molinos de viento y muchos de ellos dan la percepción, en esta prueba visual, que fuesen iguales todos, -y otra vez- pero no. El reto en esta ocasión consiste en dar con todos los molinos que se diferencian a los demás por distintas cuestiones, pero solo tienes 20 segundos.

Para darte una pequeña idea de lo que encontrarás en el siguiente desafío, que ha sido muy comentado y tendencia en las redes sociales de países como España, Argentina, Perú, Colombia y México, los molinos de viento se juntaron de tal forma que te dará la sensación de que todos son iguales, pero hay alguna diferencia en cinco de ellos, los mismos que tendrás que ubicar.

Sea por un detalle u otro, esos cinco molinos de viento tienen una diferencia, a veces imperceptible, otras no tanto, pero que te complicarán este día. Tu misión no debe salirse de los parámetros de lo que te pide la prueba. Debes recordar que este tipo de notas te ayuda siempre, sea de una u otra forma, a mejorar tu capacidad cognitiva, cómo percibes las cosas y tu agilidad mental.

IMAGEN COMPLETA

Busca todos los molinos que tienen una diferencia en el reto viral. (TL)

¡Muy bien hecho! Te felicitamos por dar con todos ellos en el tiempo que estableció la nota. ¿Qué? ¿No has podidos dar aún con todos los cinco molinos de viento? Lo sentimos, pero te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver. Y ojo, no te sientas mal, es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Tranquilo, te brindamos algunos segundos más. ¿Puede que con 10 segundos adicionales des, efectivamente, con esos molinos de viento? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Mira con atención la imagen. Cerca de la parte media hacia el distintos lados de la composición, resaltan pequeños detalles en diferentes molinos dispersos en la gráfica. Son cinco, arriba, en las tres fracciones de la gráfica, y dos abajo. Pero si no logras verlo por ti mismo, revisa la galería principal y la tercera te dirá lo que buscas.

Solución: aquí hallas todos los molinos que tienen una diferencia en el reto viral. (TL)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

