A diario siempre nos encontramos con desafíos que debemos superar con inteligencia, pero el reto viral que voy a mostrarte es uno de aquellos que tienes que ‘vencer’ a como de lugar. ¿Y qué debes hacer? Nada más mirar con mucha atención la gráfica que dejaremos y ubicar el posible error que se muestra allí. El desafío es mayor, pues como dato estadístico te comento que solo el 3% de internautas tuvo éxito al momento de intentar hallar la solución.

En la imagen del reto viral se ve una tierna escena: una familia disfrutando sus alimentos. Son en total 5 niños y dos adultos. La madre acompaña a los pequeños en la mesa, mientras que el padre cuida de la bebé y lee las noticias del día del periódico. Aquí es donde existe una falla y tenemos que detectarla rápidamente pues tendremos 10 segundos.

Visualiza la gráfica del reto viral

Es momento que te enfoques por completo en la imagen. Agudiza tu sentido visual pues el tiempo transcurre y recuerda que son escasos segundos los que tienes para identificar el objetivo que se solicita. ¿Quieres una pista? Pues lo que buscamos está en la mesa donde se encuentra la madre y los pequeños. ¿Lo viste?

Mira con bastante atención la ilustración y luego responde dónde está el error.| Foto: American Puzzle Cards

Solución del reto viral

Como te indiqué la respuesta no era muy sencilla para aquellos que no tienen gran capacidad de observación. Y si fallaste, te dejo enseguida la solución de este divertido desafío. La mujer está sirviendo té sobre la mesa y no sobre ninguna taza.

Aquí te muestro la ubicación del objetivo que debes hallar en este reto viral. | Foto: American Puzzle Cards

¿Qué es un reto viral?

Los retos virales son como tesoros cibernéticos para quienes buscan un rato de diversión y estimulación durante sus momentos de ocio. Imagina adentrarte en un misterio visual, un puzle pictórico donde tu tarea es escrutar cada rincón de la imagen en busca de elementos camuflados: puede ser un animal curioso, un objeto inesperado, una figura humana o incluso un número solitario. La emoción radica en desafiar tu agudeza visual y tu astucia mental en un solo acto.

¿Cuál es la finalidad de estimular la mente?

El acto de ejercitar la mente, o lo que podríamos llamar “entrenamiento cognitivo”, despliega un rol crucial en la prevención de trastornos mentales y el declive de la memoria, particularmente en individuos mayores de 60 años. La práctica constante de estos ejercicios cobra una relevancia insoslayable, ya que se erige como una estrategia fundamental para salvaguardar la salud mental y la agudeza cognitiva en la etapa de la vida en la que la sabiduría y la experiencia se fusionan en un mosaico único de conocimiento.

