Como he participado en este test visual y me he dado cuenta que es espectacular, decidí compartírtelo en esta nota de Depor para que lo resuelvas y acabes recibiendo información acerca de tu personalidad. Sí, eso es lo que obtendrás gracias a la prueba, que nada más consiste en elegir una de las mariposas que aparecen en la imagen de abajo, algo que no es complicado de hacer. Justamente, eso es lo que ha sido sumamente agradable para muchos usuarios. Al darse cuenta que es fácil realizar la evaluación, no dudaron en compartirla con sus seres queridos. Eso tú también puedes hacerlo, pero antes no te olvides de seleccionar un insecto. ¡Que comience tu viaje de autodescubrimiento!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay seis mariposas. Todas lucen geniales, pues son bonitas, pero aquí solo interesa la que más te guste a ti. Sí, esa es la que debes escoger. Si seleccionas otra, perderás tu tiempo. Por otro lado, te recalco que los resultados de la prueba no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis mariposas. Escoge una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mariposa 1:

Si escogiste esta mariposa, te pones fácilmente en el lugar de los demás. Te preocupas por las necesidades de otros. A veces, llegas a olvidarte de ti. Eres cariñoso(a) y honesto(a).

Mariposa 2:

Si elegiste esta mariposa, eres una persona paciente, receptiva, afable y serena. Tratas de transmitir paz y tranquilidad en tus grupos sociales. Además, intentas mantener una hermosa armonía con la vida.

Mariposa 3:

Si escogiste esta mariposa, sientes la necesidad de mejorar todo lo que te rodea. Llegas a enojarte cuando el trabajo de los demás no cumple con tus expectativas. Te gustan las cosas bien hechas. Eres una persona ordenada, observadora y lógica. También puedes llegar a ser un trabajador compulsivo.

Mariposa 4:

Si elegiste esta mariposa, destacas en varios aspectos de la vida. Eres una persona enérgica, trabajadora y segura de sí misma; sin embargo, a veces puedes llegar a tener miedo al fracaso.

Mariposa 5:

Si escogiste esta mariposa, te da miedo la monotonía y el aburrimiento. Deseas ser libre y feliz. También quieres llenar tu vida de experiencias satisfactorias. Permaneces en constante movimiento.

Mariposa 6:

Si elegiste esta mariposa, posees altos niveles de sensibilidad. Eres una persona muy creativa. También destacas por ser amable y empático(a). En ocasiones, tienes la necesidad de aislarte en un lugar tranquilo.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.