Con la muestra de dos cuerpos de “seres no humanos” en el Congreso de México, el ufólogo Jaime Maussan y expertos en la materia pidieron reconocer la vida extraterrestre en la primera audiencia pública en una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en el país azteca, mejor conocidos como Objetos Voladores No Identificados (OVNI), y las redes sociales respondieron de la única manera que saben: con memes de otro planeta que arrancaron más de una carcajada.

El también comunicador mexicano presumió que los dos cuerpos mostrados tenían más de 1.000 años, según una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante análisis de carbono 14, y que se mantuvieron sepultados dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que permitió su preservación. “No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios”, expresó.

Para Maussan, existe la evidencia suficiente para demostrar que existe la vida extraterrestre y afirmó que de tenerse el valor de aceptar “que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos” y precisó que es necesaria su aceptación para generar condiciones de seguridad en el espacio aéreo mexicano, así como ahondar con las investigaciones alrededor del tema y transparentar los resultados; sin embargo, sus alcances fueron tomados con escepticismo y buen humor en Internet.