A día de hoy puedo decir que este test de personalidad es uno de los mejores que he visto en lo que va del año. De los creadores de ‘‘ la forma en que abrazas a tu pareja determinará cómo te irá en tu relación ’’ o ‘‘ descubre qué piensan las personas de ti con decirnos cómo agarras el celular ’’, este ejemplar debe ser tomado con toda la seriedad del caso debido a su alto nivel de efectividad. El objetivo de la prueba no es otro que revelar si eres una persona enfocada o relajada, para lo cual solo deberás seguir mis pasos y responder cuál es tu postura a la hora de sentarte en determinado lugar. No cometas el mismo error que yo, se lo más sincero posible y créeme que te sorprenderás como nunca antes lo habías hecho.

No hay nada más interesante para nosotros, como usuarios de Internet, que toparse con un test de personalidad en el cual nos sintamos identificados. Dicho esto, podemos decir que la prueba de Depor ha dado en el clavo. Líneas más abajo verás la imagen completa, por lo que te pido ser súper sincero en tu decisión de cómo es que te sientas.

Mira la imagen del test de personalidad

Independientemente del género, seas un hombre o una mujer, todos tenemos una determinada forma de hacer las cosas. Quizá lo veas como algo irrelevante, pero no es así. Yo pensé lo mismo al inicio, pero este test de personalidad se encargó de acercarme a una definición sobre mi que no había tomado en cuenta antes y que ahora busco mejorar.

La forma en que te sientas determinará si eres una persona enfocada o relajada (Foto: GenialGuru).

Lee los resultados del test de personalidad

Si te sientas con las piernas cruzadas...

Esta es una de las posturas más comunes entre las personas, por lo que si tu forma de sentarte es con las piernas cruzadas, quiere decir que eres alguien enfocado/a en disfrutar el presente. Vives cada instante como si fuera el último. Asimismo, eres alguien que valora mucho lo que le traiga el destino.

Si te sientas arrodillado/a...

Por otro lado, si tu postura va más por el lado de estar de rodillas y te inclinas ligeramente hacia adelante, entonces eres el tipo de persona que es muy curiosa y sabia. También eres alguien que está interesado en saber, aprender y obtener una visión más profunda de las cosas.

Si te sientas de lado...

Si generalmente te sientas de lado, entonces eres una persona paciente. Prefieres mantener la distancia con las personas que te molestan. Además, también eres una persona inteligente y sabia.

Si te sientas con las manos atrás...

Por último y no menos importante, hay quienes se sientan de otra forma y recostado hacia atrás, con las manos como soporte. Si esta es tu postura, entonces quiere decir que eres una persona relajada, que prefieres por sobre todas las cosas.

¿Sabes lo que es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos tests están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.





