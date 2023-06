Ferka Quiroz y Jorge Losa están más unidos que dos chiles en una salsa picante en “La Casa de los Famosos México”. Sin embargo, surgen dudas entre muchos espectadores sobre la autenticidad de su relación. ¿Son realmente novios o están jugando una estrategia para ganarse el apoyo del público? Pero la historia de estas celebridades no comenzó cuando pusieron un pie en el reality show de Televisa. Aquí te revelamos todos los detalles que debes saber antes de sacar conclusiones.

Durante las primeras dos semanas del spin-off de “Gran Hermano”, la actriz mexicana y el intérprete español han estado compartiendo mucho tiempo juntos y, en más de una ocasión, algunos besos.

Cuando Jorge fue nombrado líder de la casa en la semana 2, salvó a Ferka de la placa de nominación y también la invitó a que pase la noche con él en la suite especial. Aunque los eventos que transcurrieron fueron aptos para todo público.

Sin embargo, considerando la poca popularidad que están teniendo los habitantes del cuarto del cielo, en redes sociales muchos especulan que ellos realmente no están juntos. Por ello, aquí te contamos su historia para que puedan sacar sus propias conclusiones.

"Ni yo te la creo, a chingar a su madre de aquí" JAJAJAJA✨✨ Wendy nos representa cuando vemos la “relación” de Ferka y Jorge🤡🤡🤡#LaCasaDeLosFamososMx #LCLDF pic.twitter.com/OaRwxIdCjz — Sr. Luis (@SoyLuisBorjas) June 22, 2023

LOS RUMORES DE LA RELACIÓN ENTRE FERKA Y JORGE ANTES DE “LCDLFMX”

Los rumores del supuesto romance entre Ferka y Jorge iniciaron desde finales de 2022. Ambos habían sido pareja en el show de concurso “Las estrellas bailan en HOY”, en el que quedaron en el tercer lugar.

Poco después de que finalizara el programa y tras el conflicto legal que tuvo la actriz con su expareja, Christian Estrada, empezaron a circular los rumores de una relación entre ambos. Especialmente luego de que TVNotas difundiera una fotografías del par llegando a una fiesta de cumpleaños junto al hijo de Quiroz.

En ese momento, una fuente cercana a las celebridades declaró al medio que ya llevaban saliendo un tiempo: “Ya tienen más de un mes saliendo juntos, ella lo tomaba como paño de lágrimas y terminaron bien juntitos”.

“Las estrellas bailan en ‘HOY’” finalizó en octubre de 2022 (Foto: Ferka / Instagram)

NUNCA CONFIRMARON SU RELACIÓN

Aunque a su salida del programa de baile, ambos estaban solteros, ni Jorge ni Ferka quisieron confirmar su relación. Como si fuera poco, ella dijo en una entrevista con TVyNotas que solo eran amigos.

“La verdad es que somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien en ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Hubo mucha complicidad, es un gran hombre, guapo… Pero él respetó a su mujer (Mayte) todo el tiempo, me respetó a mí como compañera y amiga”, dijo en marzo de 2023.

Además, dejó claro que mientras concursaron juntos, nunca tuvieron un romance.

“Eso de que la ex daba a entender que yo me metí en la relación es absurdo. Yo no me metí en ningún lugar. Además, somos dos personas solteras, adultas”, agregó.

En el mundo real, incluso después de meses de especulaciones, juraron que solo eran amigos (o nunca quisieron admitir que fueron algo más). No obstante, en “La casa de los famosos México”, solo tomó una semana para que empezaran a darse besos frente a cámaras. Por ello, es entendible que muchos vean con escepticismo este romance, porque o mintieron afuera o lo hacen dentro.