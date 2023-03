Un novedoso test de personalidad está empezando a difundirse entre los usuarios de las redes sociales. Esta prueba psicológica es muy reveladora, pues de acuerdo a los comentarios de los propios usuarios tiene la facultad de mostrar cuál es tu edad mental en este momento de tu vida. Así que sí quieres conocer ese aspecto importante sobre ti, te aconsejamos que no dejes de resolver esta prueba.

Lo único que debes realizar para conocer los resultados del test de personalidad es observar por algunos cuantos segundos la ilustración y lo que tus ojos identifiquen de inmediato te servirá para dar con la respuesta. Recuerda que no debes analizar a detalle la imagen, bastará con que visualices solo por unos segundos para que tu sentido visual trabaje a plenitud.

Ya cuando tengas en mente lo que lograste identificar, lo siguiente es que conozcas el significado de cada elemento en la lista de resultados que te brindaremos líneas más abajo. En esa sección conocerás con precisión cuál es tu edad mental en este momento.

La imagen del test de personalidad

Echa un rápido vistazo a la imagen del test de personalidad y así conocerás cuál es tu edad mental. | Foto: namatest

Resultados del test de personalidad

Si has visto primero al anciano, tienes una edad mental madura. Has experimentado las cosas buenas y malas de la vida, y te has desarrollado como persona. Eres una persona tranquila y sabia.

Si la imagen que prevaleció es la de la mujer, tienes un corazón de niño. Por ello tienes la edad mental de un niño. Aunque ya tengas unos años, sigues viviendo la vida con curiosidad y maravilla.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.