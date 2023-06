Al momento de empezar a resolver este test de personalidad presentaba muchas dudas, sobre todo si es tan cierto que la forma y tamaño de los dedos de mis manos puedan influir sobre mi forma de ser. Sin embargo, quedé sorprendido cuando accedí a los resultados y más al notar que esta prueba me ayudó a descubrir algunos aspectos psicológicos. El test también se ha posicionado como el más compartido entre los usuarios de las redes sociales, pues la similitud que guarda con pruebas como la de “conocer tu verdadera fortaleza según como cierras el puño” u otra como la de “descubrir tu inteligencia al mostrar como sostienes tu celular” . Simplemente sigue las instrucciones y conocerás más sobre ti.

¿Nuestro cuerpo puede evidenciar rasgos de nuestra personalidad? Pues si quieres descubrir la respuesta a esta interrogante, solo tienes que mirar con atención la forma y sobre todo la longitud de tus dedos, para lugar comparar con cada una de las opciones que te mostraré en la imagen central.

Visualiza la ilustración del test de personalidad

El punto aquí es muy simple. Tras observar la longitud de tus dedos, el siguiente paso es que busques entre las alternativas la que más se parezca a tus dedos y te quedes con esa decisión hasta el final. Luego, conoce con precisión el significado de tu elección y del resto líneas abajo.

Solo revisa la longitud de tus dedos y luego de ello conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: jagranjosh

Descubre qué significa cada opción del test

Si tu dedo anular es más largo que tu dedo índice, caes en la categoría 1. Eres el epítome del carisma y rebosante de encanto. Crees en ti mismo y te gusta correr riesgos. Una vez que pones tu mente en una tarea, no descansas hasta que la logras. Te gusta vivir libremente y no te andas con rodeos cuando es necesario. Persigues las cosas que quieres con la máxima dedicación y no te gusta aceptar un no por respuesta.

Si tu dedo índice es más largo que tu dedo anular, caes en la categoría 2. Eres súper confiado y agresivo. Tienes el comportamiento de un líder nato y te gusta hacerte cargo de las situaciones. También brilla en situaciones estresantes y posee una personalidad ingeniosa, serena y tranquilizadora. Te gusta guiar a los demás y rara vez pierdes la calma. Sin embargo, eres un aficionado en el asunto del corazón y consideras que las citas no tienen sentido y son estresantes.

Si tu dedo anular y tu dedo índice tienen la misma longitud, caes en la categoría final. Usted es la definición de libro de texto de un mediador. Eres experto en comunicarte y puedes influir en cualquier persona con tu personalidad agradable. La gente siempre te revela sus secretos más profundos y oscuros, ya que también eres un gran oyente. Siempre tienes una solución a los problemas y sirves de consuelo para los demás. Aprecias a otras personas y atraes prácticamente a todos con tu naturaleza afable, empática y tranquila.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

