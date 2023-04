Todo lo que tienes que hacer en el reto viral de hoy es elegir la luna que representa tu mes de nacimiento y leer lo que esta significa para ti en los siguientes párrafos. De acuerdo al astro que te toque, este desafío será capaz de revelar quién eres realmente, además de hacerte reflexionar en múltiples aspectos. Si creías saber todo sobre ti, este test visual de dejará con la boca abierta. ¿Te animas a participar en esta prueba psicológica? No dejes pasar esta hermosa oportunidad que se te presente y conoce nuevos sorprendentes de tu personalidad en segundos.

La prueba es muy sencilla, pues deberás elegir la luna que represente tu mes de nacimiento. Asimismo, te aconsejamos buscar un lugar donde haya poco ruido, ya que necesitarás de mucha concentración para realizar este test visual de forma óptima.

Antes de continuar, te pedimos ser lo más sincero posible al momento de brindar tu respuesta en este test viral. Dicho esto, sin ánimo de perder más tiempo, observa la imagen que es tendencia en Internet y conoce el significado de tu elección al final.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

La luna que elijas según tu mes de nacimiento en este test visual revelará quién eres (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Luna de enero...

Los que nacieron en enero lo hicieron bajo la luna del lobo. Son personas con una personalidad muy introspectiva y orientadas hacia su mundo interior. Por lo general, piensan y actúan basándose en pruebas y hechos en lugar de instintos personales. Son gente con una gran capacidad comunicativa, lo que les permite transmitir sus ideas de forma clara. Son buenos amigos y excelentes compañeros.

Luna de febrero...

Son reservados y con excelentes habilidades de observación, incluso si apenas pueden entender a las personas. Muy frecuentemente emiten juicios apresurados que no les han facilitado la vida. Deben aprender a juzgar mejor a las personas y conocer más profundamente sus defectos y fortalezas. Al hacer esto, solo mejorarán.

Luna de marzo...

Su capacidad para socializar significó que obtuvieron un éxito tras otro. Tienen una charla agradable pero sobre todo, son capaces de adaptarse a cualquier situación, incluso a las más bruscas. Les encantan los desafíos porque pueden mostrar sus muchos talentos.

Luna de abril...

Son personas con un pasado turbulento, que tienen una pasión por defender al extremo todo lo que consideran injusto. Ya sean enemigos o amigos, no hay problema en expresar su decepción si algo no vuelve a ellos. Simplemente no pueden tolerar la ilegalidad.

Luna de mayo...

Su vida siempre ha sido complicada, pero en las dificultades han tenido suerte. Siempre logran resolver cualquier problema antes de que se complique. No es que nadie les dé nada, es que tienen un don natural que los impulsa a hacer lo correcto en el momento adecuado. También son muy generosos y por eso admirados.

Luna de junio...

En este caso, equivale al símbolo de la frutilla, o ingenio. Son personas con una capacidad de observación que les permite anticiparse a cualquier situación que pueda surgir en su camino. Seguramente será algo bastante útil para todos los que les rodean, de hecho, suelen convertir su experiencia en una fuente de conocimiento para todos sus seres queridos. En el trabajo, siempre se les considera sabios.

Luna de julio...

Las personas nacidas en julio suelen ser muy impredecibles. Suelen tener un marcado carácter cerrado. Como no son buenos observadores, se dejan llevar por sus instintos y pasiones más íntimos. Esto los lleva a ser personas muy explosivas, que cambian de personalidad según las intuiciones que tienen. A pesar de esto, a menudo tienen un fuerte sentido del humor que los hace innegablemente magnéticos.

Luna de agosto...

Una de las lunas más afortunadas son las personas sin problemas sociales, con una gran capacidad para comprender a las personas que las rodean. No tienen prejuicios y siempre ven todo desde una buena perspectiva. Les encanta conocer a sus seres queridos y, por lo tanto, siempre están un paso por delante de los problemas de otras personas.

Luna de septiembre...

Las personas nacidas en septiembre tienen todas las habilidades necesarias para convertirse en un excelente líder. Gracias a su fuerte capacidad para tomar decisiones, terminan disfrutando del respeto de todos. Tienen una buena intuición y por eso siempre se dejan guiar por la intuición.

Luna de octubre...

En la luna del cazador suelen nacer personas muy guerreras que tienden a ser muy individuales. De hecho, les encanta vivir sin depender de nadie. Son muy intuitivos y esto les permite juzgar correctamente a todas las personas que los rodean, de hecho, rara vez se equivocan.

Luna de noviembre...

Se trata de personas con un carácter social, que se basa en percepciones internas. Esto significa que tienen una alta capacidad de aprendizaje que les permite comprender lo que necesitan los demás, anticipándose a los pensamientos de los demás. Es muy difícil encontrar un castor desprevenido, por lo que suelen tener mucho éxito en todo lo que han decidido hacer.

Luna de diciembre...

Son verdaderas máquinas de calcular. De hecho, en su vida están rodeados de grandes grupos de amigos y personas que aprecian sus opiniones. Son personas con un alto grado de éxito gracias a una inteligencia generalmente superior a la media y debido a una empatía casi sobrenatural.

¿Te gustó el test visual de hoy? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber sobre de ti y de tu forma de ser o pensar. En caso de no ser así, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales, entre desafíos y retos, que serán de tu agrado. Sigue el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.





