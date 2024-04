El test visual que verás puede dejarte perplejo con tan solo una mirada. La forma de cómo te relacionas con los demás e clave para definir puntos claves de tu vida que, a la larga, te darán resultados negativos o positivos. ¿Te das cuenta que solo consiste en dar una simple respuesta? Esta es una oportunidad de oro que no debes desaprovechar. Ojo que la contestación tiene un gran peso aquí, así que no se te vaya ocurrir mentir. La prueba consiste en mirar la imagen que tiene dos posibilidades de elección, pero puedes ir con la primera figura que ves en la gráfica. No hay indicaciones específicas, todo depende de ti el hecho de saber que eres de palabra, fiel, muy leal y amable, por lo que transmites confianza con las personas que más quieres y te rodean. ¿Te encuentras listo para ir con la respuesta?

Observa la imagen del test visual

Test visual: conoce cómo te vinculas con los demás. (Foto: MDZ Online)

Mira los resultados del test visual

Si eliges primero los pies...

Si viste primero los pies, eres muy selectivo(a) con tus vínculos afectivos. Eres de palabra, fiel, muy leal y amable. Transmites confianza. Pocos conocen a profundidad tus sentimientos. Entregas tu corazón a pocos. Por tu cículo íntimo eres capaz de dar todo sin importar las consecuencias.

Si eliges primero el corazón...

Si viste primero el corazón, destacas por ser alguien que disfruta del tiempo al aire libre. Eres generoso(a) y solidario(a). Te dejas sorprender con lo que pasa día a día. Prefieres no generarte falsas ilusiones. Sueles perdonar con facilidad. No guardas rencor. No prejuzgas. Amas la libertad.

