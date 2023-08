Si eres de las personas que piensa que le cae bien a todo el mundo, este test visual podría sacudir tu cabeza como nunca antes. Debo confesar que al inicio no creía en esta prueba, pero el tiempo y una larga charla con mis amigos me hicieron cambiar de opinión a tiempo. Lo que tienes que hacer no es difícil, solo debes detenerte a mirar la imagen principal de la nota y responder qué fue lo primero que viste, siendo esto lo que determinará cómo es que realmente te percibe la gente que te rodea. Ya sea que identifiques a una persona de perfil o una planta con flores verdes, te recomiendo ser sincero para que el ejercicio cumpla con su objetivo principal.

Cuando nos relacionamos con otras personas, es inevitable que esas personas formen una imagen de nosotros basada en nuestras características y comportamientos. La forma en que somos percibidos puede afectar nuestras relaciones personales y profesionales. Es importante comprender cómo somos percibidos para poder mejorar aspectos de nuestra personalidad si es necesario.

Observa la imagen del test visual

Sin ánimo de aburrirte, vamos con el test visual que te ayudará a descubrir cómo te perciben las personas. Recuerda que estos resultados son solo una indicación general de cómo te perciben los demás. Si deseas obtener una imagen más fiel, es importante solicitar retroalimentación a las personas cercanas a ti y estar dispuesto/a a trabajar en mejorar aspectos de tu personalidad.

Lo primero que vean tus ojos en la imagen revelará cómo te perciben las personas (Foto: Pinterest).

Mira los resultados del test visual

Si viste una persona de perfil...

Si la primera figura que identificaste fue la de una persona con gafas y un brazo visible, entonces es probable que los demás te vean como alguien muy seguro de ti mismo y perciban que has tenido éxito en tu vida. Esta percepción es acertada, ya que cuentas con una gran seguridad y convicción en tus decisiones.

Además, eres una persona hábil para crear vínculos sociales. Disfrutas de la compañía de otros y te sientes a gusto en eventos masivos o en situaciones donde hay personas desconocidas. Tus objetivos están bien definidos y eres perseverante ante los obstáculos que puedan surgir en tu camino.

Aunque en general eres tolerante ante las diferencias con los demás, en ocasiones puedes sentirte frustrado o enojado, y algunas situaciones las tomas de manera personal. Sin embargo, esta característica no opaca tu habilidad para mantener relaciones sólidas y exitosas en diferentes aspectos de tu vida.

Si viste una planta con flores...

Identificar esta figura en un primer momento sugiere que las personas te ven como un líder o guía espiritual. Posees una profunda conexión con la naturaleza y destacas por tu empatía hacia tus seres queridos más cercanos. Aunque los demás pueden percibirte como alguien que enfrenta la vida y sus problemas con calma, en realidad, las preocupaciones te afectan en el interior.

Pese a todo lo anterior, has desarrollado una manera de procesar los obstáculos a través de la meditación y actividades al aire libre, lo que te permite mantener tus preocupaciones internas sin exteriorizarlas. Esta habilidad te brinda una apariencia de serenidad y sabiduría a los ojos de quienes te rodean.

¿Cómo se originaron estos tests?

Los tests visuales, también conocidos como pruebas de agudeza visual, se originaron como una forma de evaluar la calidad y capacidad del sistema visual humano. Su desarrollo ha sido gradual a lo largo de la historia, con diferentes métodos y técnicas utilizados en diferentes períodos de tiempo.

Uno de los primeros registros de pruebas visuales se encuentra en la antigua Grecia, donde los médicos utilizaban métodos rudimentarios para evaluar la visión de sus pacientes. Estos métodos incluían el uso de símbolos y letras para evaluar la capacidad de lectura y reconocimiento visual.

¿Por qué son importantes los tests?

Detección temprana de problemas visuales: los test visuales permiten detectar problemas o trastornos visuales en etapas tempranas, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto es especialmente importante en niños, ya que los problemas visuales no tratados pueden afectar su desarrollo y rendimiento académico.

Evaluación de la salud visual: los test visuales ayudan a evaluar la salud general de los ojos y la calidad de la visión de una persona. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción de profundidad y otras habilidades visuales que son fundamentales para el funcionamiento diario.

Personalización de correcciones visuales: los test visuales permiten determinar el tipo y grado de corrección visual necesaria, como anteojos o lentes de contacto, para mejorar la visión de una persona. Esto garantiza que las correcciones sean adecuadas y se ajusten a las necesidades visuales individuales.

En resumen, los test visuales son importantes porque permiten detectar problemas visuales, evaluar la salud visual, personalizar las correcciones visuales, mejorar la seguridad y el rendimiento en actividades visuales, contribuir a la investigación y avanzar en el conocimiento del sistema visual y evaluar habilidades cognitivas relacionadas con la percepción visual.





