Las personas muchas veces se dejan llevar por sus emociones y cómo se desarrollan frente a los demás en sus actividades frecuentes. El test visual que verás en unos segundos te hará saber qué tan susceptible eres en todo tipo de contextos y cómo reaccionas cuando hay algo que quizá no sea de tu agrado. Puede que seas alguien empático que sabe salir adelante siempre o también alguien intolerante que, a la primera señal de rechazo, prefiere alejarse para evitar cualquier tipo de problemas. No hay respuesta correcta en la prueba, así que no creas que decidiste mal. Todo lo contrario, una buena decisión siempre vendrá acompañada con un tema potente de sinceridad porque si mientes, desviarás la premisa principal del reto diario: mostrar detalles ocultos de tu personalidad. ¿Estás listo para ir con la resolución final?

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona susceptible. (Foto: MDZ Online)

Mira los resultados del test visual

Si viste el unicornio...

Si lo primero que viste en la imagen fue el unicornio, eres una persona muy susceptible. El futuro te asusta, te genera ansiedad y tristeza. Con frecuencia ves lo que nadie se percata. Se te es complicado ver el lado bueno a lo que te ocurre. Hay quienes te ven como una persona fría, pero en realidad eres todo lo contrario. Pones una barrera para que pocos lleguen a tu corazón, pues tienes miedo que te hagan daño.

Si viste el foco...

Si lo primero que viste en la imagen fue el foco, eres una persona muy extrovertida. Tienes facilidad para comenzar conversaciones con desconocidos. Te encanta hacer amigos. No le das mucha importancia a lo que otros opinan de ti. Eres de los mejores dando consejos. Siempre vas al frente. No toleras a la gente hipócrita.

