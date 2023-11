No cabe dudas que todos tenemos distintas formas de pasar nuestro día a día. El test visual se encargará de darte un panorama claro de cómo inviertes tu tiempo libre y así, poder analizar si estás haciendo lo correcto o, simplemente, hay hábitos que tienes que dejar de lado. No hay necesidad de pensar mucho porque tienes que elegir uno de los tres elementos que componen la imagen. La idea es que seas sincero y respondas con lo primero que se te aparece. De no ser así, podrías tergiversar toda la idea que tiene la prueba. Confía en mí porque los resultados te definirán y, probablemente, te ayuden a tener un mejor panorama.

Observa la imagen del test visual

Lo primero que veas en la imagen te hará descubrir cómo inviertes tu tiempo libre en el test visual. (Foto: Genial Gurú)





Mira los resultados del test visual

Si viste primero un bebé...

Te gusta tener tiempo para ti mismo y no deberías sentirte culpable si simplemente no tienes ganas de salir. Eso está bien, sé tú mismo. Quizá no has desarrollado tus habilidades sociales de la mejor manera, por eso tiendes a ser un poco más introvertido y ocuparte en ti mismo.

Si viste primero una pareja...

Amas a tus amigos y aunque no te gusten las fiestas ruidosas y los grupos grandes, tienes algunos amigos muy cercanos y harías cualquier cosa por ellos. Sin dudas, eres de socializar, aunque de cierto modo también prefieres tu espacio por ciertos ratos.

Si viste primero los árboles...

Tienes una personalidad muy alegre y siempre estás abierto a nuevas experiencias. El cambio no es gran problema para ti. ¡De hecho, te encanta que haya cambios! Por esta razón, la gente se fija en ti para lanzarte propuesta y aventuras que, quizá, muy pocas personas se atreverían.

Te recomiendo ver este video

En este test visual pondremos a prueba tus habilidades de observación. ¿Cuáles fotografías son reales y cuales fueron hechas por inteligencia artificial? Descúbrelo en este video.