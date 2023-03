Por muchos años, Alejandro Camacho y Rebecca Jones fueron una de las parejas más queridas de la televisión. Después de su divorcio en el 2011, el actor mexicano volvió a encontrar el amor con Tere Salinas. En MAG te contamos sobre su actual pareja y la afección incurable que padece.

El 22 de marzo de 2023 se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Rebecca Jones, quien había estado luchando contra el cáncer.

La protagonista de “Cuna de lobos” estuvo casada por 25 años con Camacho y tuvieron un hijo juntos llamado Maximiliano.

No obstante, ambos se separaron y decidieron seguir caminos separados, pero mantuvieron una relación amical. Con el fallecimiento de la intérprete, es imposible no recordar que la actual pareja de Alejandro también se encuentra en un estado de salud delicado.

LO QUE DEBES SABER SOBRE TERE SALINAS

Tere Salinas es una actriz mexicana que es conocida, principalmente, por su papel como Paola Burgos en la telenovela de 1991, “Muchachitas”, donde compartió set de grabación con su actual pareja.

No obstante, desde entonces, su carrera en la televisión y cine no prosperó como esperaba, siendo su última aparición frente a cámaras en la película “Seducción” del 2014. La cinta fue dirigida por Gonzalo Gonzalez y, nuevamente, la intérprete trabajó con Alejandro Camacho.

LA ENFERMEDAD QUE PADECE TERE SALINAS

Lamentablemente, desde el 2018, Tere Salina ha sufrido diferentes problemas de salud que la hicieron asistir a hospitales en múltiples ocasiones. Al principio, no se sabía bien qué era lo que tenía y una serie de complicaciones la pusieron aún más delicada.

De acuerdo con el testimonio de una amiga de la actriz a TVNotas en el 2020, pasó de tener un problema en la vesícula, luego al páncreas, para luego tener los pulmones afectados. Como si fuera poco, sufrió una fuerte caída que ocasionó que se fracturara la cadera.

Tere Salinas perdió el cabello debido a su tratamiento para la Hipertrigliceridemia (Foto: TVNotas)

Después de que el dolor abdominal persistiera, los médicos pudieron identificar que Tere Salinas sufría de Hipertrigliceridemia, una enfermedad crónica que no tiene cura, y que requiere de una dieta estricta y el consumo de medicamentos de por vida.

“Me desahuciaron, pero no supieron que tenía, no era ni cáncer, no era nada (de eso). Se llama Hipertrigliceridemia, un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida para que tu páncreas, hígado y vesícula estén bien, porque yo produzco los triglicéridos al mil”, declaró a varios miembros de prensa en el 2021, cuando apareció sin cabellera.

Como consecuencia del tratamiento con fenofibrato que debe llevar, Teresa perdió su cabello y bajó mucho de peso.