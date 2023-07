La prueba que vas a desarrollar enseguida colmó mis expectativas. Tengo que ser sincero, pues al leer el titular tenía muchas de llegar a conocer aspectos de mi personalidad con solo visualizar una ilustración. Pero fui descubriendo más al respecto conforme desarrollé esta prueba. El test de personalidad que verás aquí tuvo mucha aceptación entre los internautas, pues ha sido creado por los mismos que difundieron el test con el cual “sabrás tu estado mental actual al escoger un garabato” u otro que “mostrará si eres realmente sincero según la forma de tu nariz” . Al igual que ambos, debes seguir los pasos que te indicaré.

En la gráfica central a simple vista se aprecia lo que parece ser un cráneo, sin embargo como te comenté anteriormente deberás valerte de tu capacidad visual pues si analizas por algunos segundos te garantizo que visualizarás otros elementos completamente diferentes al inicial.

Mira la imagen y descubre si eres romántico

Tendrás 5 segundos para que logres identificar algún elemento rápidamente. Recuerda que debes ser sincero a la hora de dar tu respuesta, pues dependiendo de ella descubrirás los resultados. Antes de finalizar, tengo que indicarte que esta prueba no cuenta con validez científica comprobada. Solo si buscas divertirte te invito a leer los resultados.

TEST DE PERSONALIDAD | Mira la imagen y a los pocos segundos descubrirás los resultados.| Foto: namatest

Conoce el significado del test de personalidad

El cráneo

Si viste la calavera primero, la gente piensa que no pierdes el tiempo, la energía o el esfuerzo en cosas como el “romance”. Las personas que te rodean ven que eres inteligente y realista, y asumen que esto significa que no te involucras en cosas del amor y del corazón. La verdad es que tienes debilidad por el romance cuando se hace bien. Piensas que el romance debe ser personal, específico y privado. Pero te preocupa que si la gente supiera esto sobre ti, comenzarían a tratarte de manera diferente, mientras ocultan sus verdaderas intenciones.

La niña

A diferencia del anterior, en este caso el ver a la niña primero indica que la gente piensa que estás obsesionado con todo lo relacionado al amor y el romance. Titanic se queda corto a tu lado y es que el drama cuando algo te obsesiona a más no poder, es simplemente inevitable. Probablemente los que te conocen no se equivoquen al decírtelo. Estás orgulloso de tu racha romántica, pero a veces las personas que te rodean pueden confundirse en cuanto a la percepción que tienen sobre ti. Por ejemplo, pueden pensar que el amor, las citas y el sexo es todo lo que realmente te interesa, cuando en realidad no es de esa forma. Sí te interesa, pero no es lo único.

El chico

Si lo primero que identificaste en la imagen es el chico con gorrita, entonces es probable que las personas consideren que tienes una pasión infantil, ya que eres demasiado romántico, aunque no te guste admitirlo. Sabes que lo eres y hasta te consideras así, pero el nivel que manejas es demasiado, al punto de compararte con el de una novela. No está mal ser romántico, pero recuerda que todo en exceso es dañino y entregar demasiado al inicio o idear cosas como si se tratara de un cuento de amor, simplemente puede terminar dañándote y dañando al ser amado. Mide y piensa qué consecuencias pueden traer tus actos.

¿Son fiables los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

¿Desde cuándo se usan los test de personalidad?

Los primeros test de personalidad se realizaron en 1920 para los procesos de selección de personal, especialmente en las fuerzas armadas. Con el paso del tiempo han variado para ser usados en diferentes contextos, no solo para contrataciones, sino elección de una carrera, relaciones y más. También es útil para el autoconocimiento.

