¿Buscas conocer qué características de tu conducta escondes ante los demás? El siguiente test de personalidad dejó atónitos a miles de usuarios que intentaron desarrollar este ejercicio psicológico, pues coincide mucho con su comportamiento y forma de pensar en distintas situaciones. ¿Qué tienes que hacer? Observar la ilustración por algunos segundos y responde con certeza qué viste primero.

No des una respuesta rápida, pues te señalamos que como opciones en la ilustración solamente hay dos. También es importante que sepas que aunque el test de personalidad no posee resultados con validez científica, estos sí te sorprenderán. Así lo han señalado muchos usuarios de diferentes redes sociales que se animaron a participar.

Por último, te mencionamos que un test de personalidad es un proceso, y que está ajustado a ciertas normas generales, al cual una persona es sometida por otra usando cierto material, en este caso imágenes donde puedes percibir elementos muy diferentes creados por tu cerebro, para medir o diagnosticar ciertas características y con un determinado fin.

Imagen del test de personalidad

Resultados del test de personalidad

Corazón: sobresales por ser una persona que disfruta del tiempo al aire libre. Amas la libertad y no prejuzgas a quienes te rodean. Prefieres no generarte falsas ilusiones y te dejas sorprender con lo que te sucede día a día. No guardas rencor a quien en algún momento te hizo daño y sueles perdonar con mucha facilidad. Eres generoso y solidario con todos los que se cruzan por tu camino.

Pies: eres alguien muy selectivo con sus vínculos afectivos y por tu círculo íntimo eres capaz de dar absolutamente todo sin importar las consecuencias. Eres muy amable con todo el que se cruza por tu vida y trasmites mucha confianza. Sin embargo, entregas tu corazón a pocos. Solo algunos privilegiados conocen en profundidad tus sentimientos. Eres alguien de palabra, fiel y muy leal con sus vínculos.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.

