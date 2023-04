¿Quieres saber cómo es tu verdadera personalidad con los demás? Has llegado al lugar correcto, pues en este test visual revelaremos cómo eres con los demás, especialmente en el punto de la empatía, algo muy importante hoy en día. La tarea es bastante sencilla, pues lo único que debes hacer es visualizar una imagen bastante sencilla, pero será lo primero que veas con lo que te quedes, para que puedas saber si eres empático o no. Recuerda no hacer trampa ni cambiar la opción que elegiste en un principio.

Cabe destacar que estos tests visuales de personalidad tienen un gran porcentaje de acierto y puede que los resultados estén muy acorde a cómo es tu verdadero “yo”. A continuación, te dejamos con la imagen que debes visualizar rápidamente y luego podrás observar los resultados.

IMAGEN DEL TEST VISUAL DE HOY

Descubre si eres o no una persona empática en este test visual de personalidad | Foto: Internet

RESULTADOS DEL TEST VISUAL DE HOY

Si lo que viste primero fue una hoja: si al analizar la imagen lo que más llamó la atención fue una hoja, el test visual de personalidad indica que eres una de esas personas a las que les cuesta mucho tomar decisiones. Además, usualmente te antepones a los demás, no tienes mucha autoconfianza y le temes mucho a la soledad. Eres un poco dependiente y también egoísta. En conclusión, no eres de los más empáticos.

Si lo que viste primero fue un pez: todo lo contrario al anterior caso. Los que vieron primero la imagen de un pez, el test de personalidad indica que eres una persona empática y siempre busca brindarle algo positivo a los demás. Además, se te puede definir como alguien totalmente leal y no sueles guardar rencor. Finalmente, eres de los que siempre intenta aportar un granito de arena para ayudar a mejorar al resto.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

