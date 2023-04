Todos tenemos algo oculto de nuestra personalidad y muchas veces los test visuales ayudan a conocer un poco más de nosotros mismos. No es nada del otro mundo poder resolverlo, pues simplemente deberás mirar la imagen y quedarte con qué fue lo primero que viste y te llamó la atención, para que luego puedas descubrir algo que no sabías de tu personalidad. Este reto visual lo vienen resolviendo miles de usuarios y los ha dejado satisfechos con las respuestas.

Recuerda que en este caso, el test quiere comprobar algo sobre tu personalidad, por lo que no hay una respuesta incorrecta. Eso sí, no puedes cambiar de opción y debes quedarte con lo primero que viste, para que sepas exactamente algo que no sabías de ti. A continuación, te dejamos con la imagen para que la observes rápidamente y puedas indicar qué fue lo que más llamó tu atención.

Test visual: responde qué ves en la imagen y descubre tu verdadera personalidad | Foto: Genial Guru

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL DE HOY

Si viste una cara: para ti, lo más importante en tu vida es la alegría, sabiduría, te dejas llevar bastante por tu intuición y sientes muchas satisfacción y curiosidad.

Si viste una manzana: eres el mejor portado de todos. Siempre tienes una actitud correcta y todos resaltan de ti tus valores y cómo te relacionas con los demás.

Si viste una persona sentada: de las 3 opciones, esta es la más equilibrada. Eres una persona que sabe poner todo en una balanza y su principal característica es el buen ánimo para realizar las cosas.

¿Te gustó el test visual de hoy? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber sobre de ti y de tu forma de ser o pensar. En caso de no ser así, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales, entre desafíos y retos, que serán de tu agrado. Sigue el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo.

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

