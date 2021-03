Imperdible. La temporada 2 de ‘Luis Miguel: la serie’ se encuentra a la vuelta de la esquina y desde ya son varios los temas que han cautivado a millones de televidentes solo con el lanzamiento del tráiler oficial. Este es el caso, por ejemplo, del encuentro de Frank Sinatra con el popular ‘Sol de México’, con quien luego haría un dueto que pasaría a la historia.

Tal y como se puede apreciar en el tráiler de esta segunda entrega de la serie de Luis Miguel, el cantante mexicano interpretado por Diego Boneta no es capaz de ocultar su emoción al enterarse por boca de su representante que haría una colaboración con la entonces máxima figura de la música estadunidense Frank Sinatra. No obstante, las imágenes no quedan ahí.

Lejos de provocar expectativa en su avance, la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’ mostrará uno de los momentos más icónicos en la vida del ‘Sol de México’: su participación en el cumpleaños número 80 de Sinatra. Y es que, como bien se observa en algunas partes del tráiler, tanto el protagonista como la estrella norteamericana siempre evidenciaron una admiración mutua.

Dicho respeto por sus carreras se vería reflejado tiempo después en el Shrine Auditorium, ubicado en Los Ángeles, en 1995, cuando Luis Miguel -único hispano invitado al homenaje de ‘La voz’- interpretaría junto a Frank Sinatra el recordado tema “Come fly with me” del disco Duets II, lanzado un año antes. Como ‘Luismi’, Ray Charles, Little Richard y Bob Dylan fueron algunas de las estrellas presentes en aquel entonces.

“Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones. Años después tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo, Duets II; ese fue un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank, muchas gracias’’, se le escucha decir a Luis Miguel instantes previos a cantar frente a Sinatra.

Más sobre el dúo Luis Miguel-Frank Sinatra

Pese a que compartieron un importante proyecto, Luis Miguel y Frank Sinatra nunca llegaron a coincidir para cantar “Come fly with me”, razón por la cual este tema tuvo que ser grabado por separado. Sin embargo, ello no impidió que el dueto fuera un éxito en ventas, además de impulsar la ya increíble carrera del ‘Sol de México’ al mercado estadounidense.

De la misma manera, la colaboración fue positiva para Frank Sinatra, quien demostró -pese a sus años- que seguía siendo un cantante moderno y actualizado para la época. Así, con este dueto, Luis Miguel cumplió su sueño de compartir escenario con una estrella musical estadounidense luego de su fallido intento de cantar junto a Michael Jackson en los años ochenta.

Finalmente, vale mencionar que en aquel encuentro en el Shrine Auditorium, luego de unas palabras dedicadas a ‘La voz’ que se hallaba entre el público asistente, Luis Miguel cantó junto a una imagen pregrabada de Frank Sinatra proyectada en una pantalla grande. Casi al cierre, ‘Luismi’ y el resto de celebridades invitadas subieron al podio para entonar “New York New York”, tema icónico del estadounidense.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenará el próximo 18 de abril, un día antes de que el llamado ’'Sol de México’' cumpla 51 años. Asimismo, se conoció que serán ocho los capítulos que serán transmitidos uno a uno cada domingo a través de la plataforma de Netflix.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: la serie’?

Además de todo lo mencionado anteriormente con Frank Sinatra, la segunda temporada de la serie de Luis Miguel mostrará el encuentro con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien da vida a Salas y en el video se observa el reproche que ella le da por haberla abandonado durante once años.

En esta misma línea, también se revelarán detalles acerca de la salud del cantante, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera. No obstante, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

‘LUIS MIGUEL, LA SERIE’: TRÁILER OFICIAL