El último episodio de “Luis Miguel: La serie” sorprendió a miles de seguidores de la estrella mexicana. Según el guion escrito por Daniel Krauze, Laura Pausini formó parte de la vida del popular cantante. Este vínculo habría iniciado luego de que su representante, Alex McCluskey, ya no se sentía cómodo laborando con el ‘Sol’ y estaba interesado en representar a otros intérpretes.

Como bien sabemos, las imágenes mostradas en Netflix muestran como Pausini se encuentra en la oficina de Warner charlando con Alex McCluskey, quien era en ese entonces el representante del mexicano. Debido a esto, el intérprete preguntó quien es la chica con la cual conversa su mánager. Inmediatamente, tras enterarse sobre el hecho, este se molestó por la decisión del argentino, quien quería representar a otras personalidades. Según lo apreciado, esto habría causado el rompimiento laboral entre ambos.

Por el momento, aún se desconoce si todo lo representado ocurrió en la vida real. Eso sí, existe un video que circula en Internet donde se aprecia un concierto de la italiana con la presencia de Luis Miguel como asistente. En ese entonces, él mantenía una relación amorosa con Celine Dion, quien también aparece en las imágenes.

En otro momento, ella fue entrevistada por el programa ‘Montse y Joe’, donde aprovechó para revelar su admiración por él. Asimismo, recordó el tema que cantó en el Festival de San Remo en 1985, y afirmó que le hubiera gustado cantarlo al lado del ‘Sol’. “Me encantaría cantar con él, tiene una voz increíble”, mencionó.

Además, no fue solo una vez donde la intérprete de “Amores Extraños” se rindió por el latinoamericano. En una entrevista del 2018, ella declaró lo siguiente: “Ahora estoy como que todo es él, pero yo quiero hacer algo nuevo. Si hacemos algo que sea algo de los dos. También el hecho de descubrir que su madre era italiana y todo eso me hace sentir como que quiero abrazarlo. No sé”.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: La serie’?

Tras el rompimiento de la relación laboral entre el ‘Sol’ y el argentino Alex McCluske, la estrella mexicana lo acusó de haberle robado. Sin embargo, en el libro escrito por Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, sobre la vida del cantante, se puede leer lo siguiente:

“La salida de Alex McCluskey y su equipo de colaboradores se produce muy pocos meses después de la muerte de su amigo Hugo López. Él afirmaba en su día que había sido víctima de las luchas internas en el entorno de Luis Miguel por hacerse con el poder de su representación, que le acusaron injustamente de ser responsable de unas cuentas que no cuadraban”.

Estos cruces entre ambos es lo que no se estaría mostrando en la serie de Netflix, especialmente en los últimos capítulo. Como bien sabemos, el guion podría contener contenido ficticio, que no ocurrió en la vida real.

TE PUEDE INTERESAR