Este problema visual que Depor tiene para ti es uno de los más complejos en su especie, razón por la cual solo algunos tuvieron la capacidad mental para resolverla. ¿Estás preparado? ¿Te sientes capaz de correr el riesgo de quedar retratado? Solo tienes un tiempo limitado para resolver este acertijo viral que es tendencia en redes sociales en estos últimos días del 2022, donde las personas buscan matar el tiempo y entretenerse para despedir el año de la mejor manera. Entonces, pues, vamos con este test visual que ha complicado a miles.

Atento a la imagen de este test visual. ¿Qué puedes ver en la imagen que te mostramos a continuación? Todas las opciones como esta prueba visual suelen brindarnos un tiempo límite lo suficientemente proporcional para lograr satisfacer nuestros propósitos, al mismo tiempo que mantenernos enganchados e incrementar nuestras habilidades.

Si bien todo parece estar en su lugar en esta imagen que verás a continuación, sobre todo por la ubicación de las cosas, hay algo que no anda bien y tu misión será encontrar qué es. ¿Podrás identificar en la prueba lógica qué está intencionalmente ahí y no debería? Veamos qué tan capacitado estás para este tipo de retos que son de los más populares en las redes sociales.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Más del 95% falló: descubre el error en el test visual y demuestra tu capacidad. (Foto: Brainy County)

¿Todavía no has podido resolver este test visual que tiene a más de uno con los crespos hechos por su dificultad? Lamentamos que no hayas sido capaz de resolverlo, incluso con toda la información que te dimos. Bueno, pues, aquí te daremos la solución que estabas esperando. Te darás cuenta que no era tan difícil como parecía.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Fuiste de los pocos que pudo resolver este test visual? Te felicitamos, pues más del 95% terminó confundido y nunca pudo encontrar la respuesta. Déjanos decirte que eres un ‘crack’, pues si llegaste hasta aquí con la respuesta en tu cabeza, no era necesario que te mostremos el resultado. Excelente por ti.

Era sencillo. Como en la mayoría de ciudades del mundo, las pistas y carreteras están divididas en carriles. Esto quiere decir que los autos deben respetar la dirección que señala cada una de esas vías. En la imagen podemos observar que hay un auto que no está respetando dicha norma, debido a que esa carrillo solo es de una dirección.

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos virales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.





