No pierdas más el tiempo, pues el reto matemático que te muestro a continuación es uno de los más complejos con los me he cruzado. Aunque se trate de un ejercicio de aritmética básica, muchos han fallado al dar la respuesta final. Por ello, es necesario que prestes atención y determines qué signo empezar a resolver primero. ¿Te sientes preparado? Recuerda que contarás con solo 6 segundos para mostrarnos la solución.

En la gráfica del reto matemático de aprecia la ecuación “545÷5x3-7″. Aquí tenemos que analizar con detenimiento y pensar adecuadamente qué signos resolver primero. Una vez que hayas recordado la regla de los signos en aritmética, te garantizo que tendrás prácticamente resuelto todo el desafío.

Mira la imagen del reto matemático

Tienes que determinar cómo resolver el reto matemático y obtener la solución en pocos segundos.| Foto: fresherslive

Conoce la solución del reto matemático

Para resolver la expresión 545 ÷ 5 x 3 - 7, debes seguir el orden de las operaciones, que muchas veces se recuerda usando el acrónimo PEMDAS (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División, Suma y Resta). Primero, realizamos la división y multiplicación de izquierda a derecha. Entonces, 545 ÷ 5 es igual a 109, y luego 109 multiplicado por 3 es igual a 327. Ahora, la expresión se convierte en 327 - 7. Finalmente, realizamos la resta, lo que nos da la respuesta: 320. Entonces, la solución de la expresión es 320.

¿Qué es un reto matemático?

Es una actividad diseñada para poner a prueba las habilidades numéricas y lógicas de quienes lo enfrentan. Estos desafíos pueden abarcar una amplia gama de problemas, desde acertijos simples hasta enigmas más complejos, que requieren aplicar conceptos matemáticos y razonamiento lógico para encontrar soluciones. Los retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética.

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza.

