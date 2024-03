Desafíos como el que te dejaré a continuación han llamado la atención de muchos usuarios en las redes sociales. Por tal motivo es que te mostraré el siguiente reto matemático. ¿Te digo la verdad? Pues me atraen desafíos como este, y el que te mostraré tiene el objetivo de que me veas si tu inteligencia es mayor que la mía. Yo tarde simplemente 5 segundos en conseguir la solución, por lo que tú tendrás que hacerlo en menos tiempo. Cuando era muy pequeño siempre tuve interés en el razonamiento matemático. Me llamaban la atención diferentes desafíos que promuevan mi capacidad. Te comento lo que siento al desarrollar estas pruebas: puedo obtener aprendizaje y conocimiento.

Mira la imagen del reto matemático

Observa la solución del reto matemático

Para resolver la expresión 96÷3x5+1-6, debes seguir el orden de las operaciones, que normalmente se recuerda usando el acrónimo PEMDAS: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División (de izquierda a derecha), y Suma y Resta ( de izquierda a derecha). Presta atención pues te dejaré la respuesta final: 96÷3x5+1-6 = 32x5+1-6 = 155.

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Qué es un reto matemático?

Según Mathworks, un reto matemático es una actividad o problema diseñado para poner a prueba las habilidades y el razonamiento matemático de una persona. Estos desafíos suelen requerir la aplicación de conceptos matemáticos para llegar a una solución o respuesta correcta. Los retos matemáticos pueden abordar una variedad de áreas, como aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y más, ofreciendo a los participantes la oportunidad de desarrollar y mejorar sus habilidades matemáticas de manera lúdica.

