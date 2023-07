Piensa bien antes de decir algo, pues la sinceridad es clave aquí para poder encontrar las respuestas que necesitas. No pretendas mentir y después recibir información exacta sobre tu forma de ser para continuar en este test visual que ahora te traigo. Sobre los resultados de la prueba de hoy, te informo que estos no poseen validez científica, pero soy muy impactantes. Se trata de un ejemplar como el de “ el primer búho que observes revelará si eres una persona optimista o un pesimista ” y “ descubre qué piensan tus amigos sobre ti según veas a un hombre o una mujer ”, parte de la mochila de virales Depor.

Tienes que observar la imagen que está más abajo y contestar qué elemento, de los que aparecen en la ilustración, utilizas para que tu pelo se vea lo más ordenado posible. Este test visual me dejó atónito. Gracias a él, descubrí cómo soy realmente. Resolver esta prueba es una de las cosas más fáciles que existen, así que te recomiendo que lo hagas.

Observa la imagen del test visual

El cepillo o peine que uses para arreglarte el cabello es capaz de exponer tu verdadera manera de ser. Justamente, el test de personalidad que te traigo el día de hoy trata sobre eso. No puedo mencionarte lo contrario porque sino estaría mintiéndote y no busco hacer eso.

Mira lo que dice de tu forma de ser el peine que prefieres tener en tu casa. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test visual

Opción 1

Si usas este elemento, eres una persona que jamás pierde tiempo en la negatividad. Nunca te enojas. Destacas por ser afectuoso(a), sencillo(a) y por siempre estar contento(a) contigo mismo(a). Tratas de disfrutar cada momento de tu vida.

Opción 2

Si utilizas este objeto, jamás aspirado al liderazgo. Eres una persona muy femenina y gentil. También sobresales por ser alguien elegante. Hablas siempre con dulzura y sonríes con ternura.

Opción 3

Si usas este elemento, cambias de trabajo a cada rato debido a que piensas que eso te genera nuevas oportunidades. Eres una persona volátil, que cambia de opinión rápidamente. También destacas por ser amable. Siempre ayudas a la gente.

Opción 4

Si utilizas este objeto, siempre dices la verdad. Jamás fanfarroneas. Eres muy humilde. Te gusta ser quien eres, a pesar de que a algunas personas no les agrade.

Opción 5

Si usas este elemento, jamás gastas dinero en cosas innecesarias. Eres feliz con lo que tienes. Siempre eliges la ropa más cómoda y práctica. Inviertes tu dinero en viajes, salud y educación. Escoges muy bien a las personas que están contigo.

Opción 6

Si utilizas este objeto, eres una persona muy conservadora. La estabilidad es tu principal cualidad. Los cambios te deprimen. Te cuesta adaptarte a las nuevas cosas y salir de tu zona de confort.

Características de los test visual

Preguntas estructuradas : los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test visuales deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Conoces qué es un test visual?

Te cuento que un test visual es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los test visuales se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

¿Para qué sirven los test visual?

Por si no lo sabías, los test visual se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Otros test para que resuelvas

Te recomiendo ver este video

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.