A raíz de la pandemia del coronavirus, miles de personas se encuentran en la búsqueda de pruebas, las cuales muchas veces suelen ser muy complicadas de resolver. Ahora, en este nuevo reto viral, quizás no puedas estar tan tranquilo, ya que deberás encontrar a Piolín, uno de los personajes más queridos de nuestra infancia. Asimismo, deberás revisar la imagen que contiene a muchos dibujos que nos acompañaron a lo largo de nuestros primeros años de vida. Tómate un respiro y trata de ubicar al entrañable pajarito de Warner Bros.

¿Estás listo para la prueba de hoy? El desafío consiste en responder un gran inconveniente: ¿dónde se ubica Piolín, el pájaro engreído de la abuelita Emma Webster? A continuación, te pondremos una composición gráfica con todos los personajes que marcaron tu infancia, siendo muchos de ellos protagonistas de diferentes programas que vimos en los 90 (o antes también). Como bien sabemos, esto se trata de un reto y, por ende, deberás identificar ese pajarito amarillo muy inteligente.

La tristeza te puede embargar, el corazón se estremece y los ojos se te pueden humedecer, es entendible. Lo que nos puede pasar al ver esta imagen es retroceder algunos lustros y recordar nuestras mejores épocas infantiles cuando no había COVID y todo era más sencillo de procesar. Pero presta atención, porque puedes pasar de la tristeza a la cólera en este acertijo visual por su gran complejidad. A continuación, mira la imagen con mucha atención.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Mira la imagen y halla Piolín entre los personajes que marcaron tu infancia. (Twitter)

¿Qué te pareció este desafío visual? ¿Fue conmovedor, fácil o muy complicado? Seguro que te pareció muy entretenido, también, pero sabemos que no es tan sencillo para muchos de los usuarios. Si eres de los que respondió acertadamente y en el tiempo límite, genial por ti. Si eres de los que no pudo dar con la respuesta, no te preocupes, que para eso estamos.

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste al inquieto pajarito de los dibujos animados de ayer y hoy. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación de la respuesta. Solo tienes que mirar con atención las imágenes más pequeñas que se forman en los bordes, específicamente sobre la mesa de la parte más baja de la composición. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Solución: aquí se ubica Piolín entre los personajes que marcaron tu infancia. (Twitter)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Loro sorprende al imitar a la abuela y mandar a comer a los nietos. (Video: fuente: TikTok)