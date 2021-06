Quizás existan mil formas de resolver esta prueba visual, pero puede que aquí no encuentres ninguna para dar la solución en esta nota. Te lo advertimos, el prejuicio te puede jugar en contra, pero siempre confiamos en ti. Ahora que tenemos tu atención y que decidiste resolver este acertijo viral, tenemos que decirte que no es imposible, pero fácil tampoco lo es. Debes buscar a los dos felinos ocultos en la imagen de la familia en el salón. Ojo, solo tienes 5 segundos para hacerlo y no debes claudicar en el camino, si es que te da tiempo.

Este 2021, en Depor te seguimos trayendo millones de desafíos visuales o retos virales que le dan la posibilidad a los usuarios de entretenerse, pero también de medir sus habilidades, su percepción y hasta su vista en proporciones que no consideraban. Pues, terminando este significante preámbulo, vamos al lío. El reto es un éxito en Facebook y en distintas partes del mundo.

Esta prueba visual no tiene mucho tiempo de haber aparecido en Internet, pero rápidamente se ha ubicado como una de las favoritas de miles de personas que viven en México, Estados Unidos y España. Miles de usuarios se esfuerzan al máximo para poder superarlo. ¿Te animas a participar? Pues el único consejo que te damos es el de prestar mucha atención a los detalles de la imagen completa antes de pasar al siguiente paso.

IMAGEN VIRAL

Ubica los dos felinos en la gráfica de la familia en el salón de este reto viral. (Foto: Facebook)

¡Genial! Te felicitamos sobremanera por responder acertadamente. Sí, ahí donde lo indicas, ahí mismo se encuentran ambos felinos que estabas buscando. ¿Qué? ¿Aún no los has ubicado? Lo lamentamos, pero no te vengas abajo. Vamos, levanta esa cabeza, abre bien los ojos, toma un respiro más y unos 5 segundos adicionales para volver a mirar la imagen y dar con la respuesta.

Parece que pasaron los 10 segundos totales y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegamos al párrafo que pocos querían, pero más que necesario. Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo mira a continuación, o sino dirígete a la segunda imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ubican los dos felinos en la gráfica de la familia en el salón de este reto viral. (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

