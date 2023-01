Nunca pasarán de moda. Las sopa de letras es uno de los pasatiempos más “clásicos” que se pueda conocer. Dejaron de aparecer en diarios impresos y dieron el salto a la internet. Y es que son miles, o quizás millones, de sitios web de entretenimiento que comparten a diario este reto viral. Es por ello que te mostraremos uno que se ha difundido entre los usuarios de México, Estados Unidos y España. ¿Estás listo?

Lo único que tienes que hacer aquí es encontrar la palabra que te solicitamos en el titular del reto viral. Tendrás únicamente 8 segundos para hallar “chocolate” entre las demás palabras que aparecen en la sopa de letras. Deberás agudizar al máximo tu capacidad visual, pero sobre todo concentrarte para lograr obtener éxito dentro del tiempo establecido.

Recuerda que si bien tienes unos pocos segundos, podrás intentarlo las veces que tú consideres necesario. Simplemente no te des por vencido y utiliza toda tu capacidad visual en este divertido desafío.

Mira aquí la imagen del reto viral

Deberás afinar al máximo tu capacidad visual y tratar de encontrar la palabra "chocolate" en 8 segundos.| Foto: fresherlive

Mira aquí la solución del reto viral

Si luego de varios intentos aún no puedes establecer cuál es la ubicación correcta de la palabra “chocolate”, pues no te preocupes ya que enseguida te la mostraremos. Esta se encontraba en la parte baja de la ilustración. Pero no te haremos perder más tiempo, simplemente observa la imagen y descúbrela tú mismo.

Aquí te dejamos la ubicación exacta de la palabra "chocolate" en este reto viral.| Foto: fresherlive

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En algunos casos nos encontramos con retos visuales en los que hay algunas condiciones para resolverlo, habitualmente con un límite de tiempo para hacer que resulte más interesante y complicado encontrar su solución, mientras que en otros se permite a la persona que observa la imagen todo el tiempo que desee en busca de la misma.