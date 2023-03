Si estás cansado(a) de participar en retos virales que no hacen que te esfuerces demasiado, llegó la hora de que te sumes a uno que no cualquiera es capaz de resolver. El desafío que te traemos esta vez consiste en encontrar las 5 focas que están en la imagen que acompaña la nota de Depor. ¿Puedes?

¿Te diste cuenta que no te hemos dicho que realices la tarea en segundos? Eso es porque no se ha establecido un límite de tiempo, así que no mires el reloj. Concéntrate en tu misión. Debes observar detenidamente la ilustración. Al hacerlo, descubrirás que no solo hay morsas, como parece.

Imagen del reto viral

A simple vista no se aprecian las 5 focas en esta ilustración. (Foto: dudolf.com)

Solución del reto viral

Las focas están bien escondidas entre las morsas. Es por eso que hallarlas no es una tarea fácil de hacer. Si te cansaste de buscarlas y quieres saber en qué parte se encuentran, mira la siguiente imagen. Ahí está la solución del reto viral.

En esta imagen se indica dónde están las 5 focas. (Foto: dudolf.com)

