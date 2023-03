El reto viral que Depor te trae el día hoy, definitivamente, no es como otros que circulan en Internet. Y es que el desafío no solo pondrá a prueba tu visión, sino también tu inteligencia. ¿En qué consiste? Debes agregar un fósforo para corregir la operación matemática de la imagen. ¿Crees que puedes hacerlo sin ningún problema?

En la ilustración se aprecia a muchas cerillas que están ubicadas de tal manera en la gráfica que forman una suma: 5+5+5=550. Evidentemente, ese ejercicio no está bien. Tiene un error. Y solo podrás arreglarlo si es que añades un fósforo. Ojo que debes pensar bastante para saber dónde ubicarlo exactamente.

No te preocupes por la hora, ya que en este reto viral no se ha establecido un límite de tiempo. Simplemente, concéntrate. No pienses en otra cosa para que puedas resolverlo. ¡Nosotros confiamos en tu capacidad! Además, te informamos que hay más desafíos divertidos en Depor. Por ejemplo, está el que consiste en crear 2 cuadrados moviendo solo 3 fósforos que aparecen en una imagen.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de corregir la operación matemática de la ilustración agregando un fósforo? (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

No te sientas mal si no fuiste capaz de corregir la operación matemática de la imagen agregando un fósforo. Sabemos que este reto viral posee un elevado nivel de dificultad. Es por eso que a continuación compartiremos su solución.

En esta imagen se aprecia cómo se corrige la operación matemática agregando un fósforo. (Foto: genial.guru)

