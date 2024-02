Pruebas como la que verás a continuación no son tan simples como muchos piensan. Muy pocos internautas han logrado obtener la respuesta correcta de este reto matemático y dentro del tiempo establecido. Te presentaremos unas multiplicaciones que parecen estar incorrectas, pero que aunque no lo creas esto no es así. Por ello, necesitas bastante concentración.

Aquí tienes que demostrar toda tu capacidad y conocimiento en materia numérica. En la gráfica se aprecian las multiplicaciones “1x2=4, 1x8=6, 2x7=¿?”. Utiliza tu inteligencia y determinar cuál es la lógica que se utilizó para llegar a la solución, ¿estás preparado? Si luego de varios intentos aún no determinas la solución, pues te dejaré la respuesta más abajo.

Mira la gráfica del reto matemático

Tienes que observar y luego de algunos segundos intentar conseguir la solución del reto matemático.| Foto: fresherslive

Conoce la solución del reto matemático

Tras analizar a detalle las multiplicaciones, detectamos que se utilizó la siguiente lógica: 1x2 ---> 12/3 = 4. Ahora, aplicamos esto en la última ecuación: 2x7 → 27/3 = 9.

