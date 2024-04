Una persona hostil es aquella que genera anticuerpos en los demás y no es aceptado en su totalidad, ya sea por sus actitudes o forma de accionar ante diversos pasajes que ocurren. El test de personalidad que traigo te hará saber si formas parte de este rigurosos grupo de personas y podrás ver algunos consejos para cambiar y tener una mejor empatía con el círculo que te rodea. La prueba consta en mirar dos gatos dibujados de distinta forma, pero con una mirada muy peculiar. Solo uno de ellos puede ser tu elección. No existe tiempo límite para poder resolver este desafío, pero estoy muy seguro que la ansiedad por saber la respuesta te hará correr párrafos abajo. Recuerda que tu sinceridad es un aspecto primordial para ir con la resolución del acertijo, de no serlo quizá desvías toda la atención y objetivo principal, teniendo como resultado algo que no eres.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre si eres una persona hostil. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste el primer gato...

Sueles enojarte con rapidez, eres alguien que tiene poca paciencia y muy mal humor, por lo que tu relación con tus hermanos es bastante tirante a veces, porque sueles gritarles y tratarlos cruelmente cuando te enfadas. A veces te cuestionas el hecho de no haber sido hijo único, pues el compartir el cariño de tus padres tampoco se te da tan bien.

Si elegiste el segundo gato...

Eres alguien muy reservado y receloso, sueles guardar tus preocupaciones y no hablar de tus sentimientos, esto hace que seas alguien que se aguanta tanto que cuando explota acaba con todo, gritando, pateando puertas e incluso tratando de forma mala a tu familia. Y aunque no es tu intención ser cruel con tus parientes, sí es cierto que hay temas que ocurrieron en tu infancia que no lograste solucionar a tiempo, razón que te hace descargarte con tus hermanos menores, por ejemplo.

